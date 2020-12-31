NOW早報／阿公衝全聯「拿一盒」結帳！真相曝光　網跪了

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己到全聯買東西準備結帳時，發現前面有位阿公拿了一盒麥片準備結帳。本以為阿公很快就會完成結帳離去，但就讓她無奈大嘆「結果我等超久的！」隨後她才發現，原來是阿公所拿的麥片正好推出只要扣十點就有「買一送一」的優惠活動，而阿公被告知有活動後，隨後立馬再加買，配上優惠，一共拿了10盒走，文末她也無奈透露店員還離櫃，替阿公搬了9盒出來，「後來阿公跟我說現在買一送一喔！」
貼文一曝光，隨即引來許多網友熱議，「這阿公應該是好野人」、「如果妳也要10盒，那後面的臉會更綠了因爲等更久⋯⋯」、「阿公很可以」、「排老人後面結帳總是有驚喜」、「怎麼不叫請支援收銀機」、「阿公很懂買，而且也聰明，沒有一次搬十盒來結帳」、「這標題應該是，跟著阿公走就對了！」
今日天氣／北部低溫下探6度 白天水氣漸減少
今（31）日清晨將是這波寒流最強的時候，預估在中部以北及宜、花地區低溫僅6至8度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，南部及東南部約10度左右，請務必做好保暖措施，農漁養殖業應嚴防寒害；預測今日白天高溫北部及東北部只有10至11度、花東13至15度，中南部17至20度；降雨方面，水氣逐漸減少，主要在花東地區及北部、東北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，北部及東北部1000至2000公尺的山區若水氣與溫度條件配合仍有降雪的機率，但因為水氣減少而機率降低，然而地面可能有結霜現象。
陳時中證實 台灣出現首例「英國變種病毒」確診
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30）日宣布，日前英國返台班機中發燒確診的少年，經過檢驗後，證實為「英國變種病毒」，為我國首例。
因應變種病毒 全台跨年活動變動一覽
因應昨（30）台灣首例英國變種病毒之境外移入確診，包括基隆、台南、桃園、台中、高雄等五縣市昨晚宣布跨年晚會停止民眾入場，新北耶誕城也提早謝幕，而眾所矚目的台北跨年晚會，原本台北市長柯文哲表示照常舉辦，但在晚間各縣市紛紛做出新決定後，北市府明天一早10點開完晨會後將宣布最終結果。
基隆：基隆市政府發布新聞稿指出，「以民眾健康為主，防疫為重」，調整跨年晚會辦理型態，煙火會照常施放，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，線上轉播平台有「TVBS NEWS YT頻道」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」、「基隆市林右昌市長官方粉專」等，都能欣賞精彩的跨年節目及7分鐘的煙火秀。
新北：2020新北歡樂耶誕城，原定明年1月3日閉幕，將在30日晚間熄燈後，提前閉城，52天的活動時間縮短為48天。 桃園：桃園市政府亦透過新聞稿表示，基於防疫優先，針對跨年晚會與元旦升旗進行調整，跨年當晚取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行，民眾可以透過年代電視轉播、Youtube、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目；而元旦升旗活動改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行。
台中：台中市長盧秀燕30日晚間也宣布，跨年晚會、元旦升旗改為線上直播，水湳中央公園跨年場取消民眾入場，民眾可透過網路平台、Youtube及電視轉播觀看。
台南：台南市長黃偉哲則在臉書宣布，12月31日台南好Young跨年晚會改為全程線上直播，且不開放民眾入場，希望大家在家跨年、共同防疫。
高雄：高雄市政府晚間也宣布，因應疫情狀況，31號跨百光年改線上直播，三個舞台演出均不開放觀眾進場，蓬萊商港區、大港橋、高流戶外舞台區均將管制進入；晚間六點半開始的每半小時定目秀，和海上舞台的瘟押煞、無人機、高市交海上舞台演出、2400煙火施放無人機展演，都歡迎民眾在家線上收看，一起做好防疫。
另外，2021年高雄市元旦升旗典禮縮小規模，並改至高雄市議會舉辦升旗儀式，當日僅有議會、市府人員及受邀來賓入場觀禮，取消民眾進場觀禮，亦將取消原訂發放的5,000張一卡通，後續市府將與議會協商發放方式後公告。
遭民進黨團停權3年 跑票3綠委：尊重、接受
民進黨立委林淑芬、劉建國和江永昌等3人在上周四（24日）的萊豬表決戰中跑票，昨（30）日上午，民進黨召開黨團大會，決議各罰款3萬、停權3年，且全案移送中央黨部中評會審理。對於黨團開罰，林淑芬等人表示尊重，接受黨團決議。
LiSA拿下「日本唱片大賞」 淚崩表演《鬼滅之刃》歌曲
日本樂壇年度盛事《第62屆日本唱片大賞》，昨（30日）因疫情關係，採線上直播方式舉行，由安住紳一郎、吉岡里帆擔任主持人，嵐、LiSA以及BTS皆帶來精彩演出，而「大獎」則頒給今年唱紅《鬼滅之刃》動畫、電影主題曲的歌手LiSA。（編輯：賴詠璿）
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