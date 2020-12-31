NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NOW早報／阿公衝全聯「拿一盒」結帳！真相曝光　網跪了

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 06:00:00

▲一名男網友日前逛全聯時，發現竟然有賣石二鍋的神級配料「芋香貢丸」，價格更是比店內單點的便宜快一半，讓大批網友暴動了。（圖／讀者提供）
▲有女網友指出，她到全聯準備結帳時，發現前方的阿公只拿一盒商品準備結帳，沒想到卻讓她苦等超久。（示意圖／全聯福利中心提供）
阿公逛全聯「拿一盒」衝結帳！她排後方苦等　真相網跪了
我是廣告 請繼續往下閱讀
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。就有一名女網友指出，自己到全聯準備結帳時，發現前方的阿公只拿一個商品準備結帳，沒想到卻讓她苦等超久！而真相曝光後，就引來大批網友驚訝直喊「阿公很懂買！」
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己到全聯買東西準備結帳時，發現前面有位阿公拿了一盒麥片準備結帳。本以為阿公很快就會完成結帳離去，但就讓她無奈大嘆「結果我等超久的！」隨後她才發現，原來是阿公所拿的麥片正好推出只要扣十點就有「買一送一」的優惠活動，而阿公被告知有活動後，隨後立馬再加買，配上優惠，一共拿了10盒走，文末她也無奈透露店員還離櫃，替阿公搬了9盒出來，「後來阿公跟我說現在買一送一喔！」

▲▲原PO結帳時，遇上阿公一次買多盒麥片的情形。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）
▲原PO結帳時，遇上阿公一次買多盒麥片的情形。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）
貼文一曝光，隨即引來許多網友熱議，「這阿公應該是好野人」、「如果妳也要10盒，那後面的臉會更綠了因爲等更久⋯⋯」、「阿公很可以」、「排老人後面結帳總是有驚喜」、「怎麼不叫請支援收銀機」、「阿公很懂買，而且也聰明，沒有一次搬十盒來結帳」、「這標題應該是，跟著阿公走就對了！」

今日天氣／北部低溫下探6度　白天水氣漸減少

今（31）日清晨將是這波寒流最強的時候，預估在中部以北及宜、花地區低溫僅6至8度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，南部及東南部約10度左右，請務必做好保暖措施，農漁養殖業應嚴防寒害；預測今日白天高溫北部及東北部只有10至11度、花東13至15度，中南部17至20度；降雨方面，水氣逐漸減少，主要在花東地區及北部、東北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，北部及東北部1000至2000公尺的山區若水氣與溫度條件配合仍有降雪的機率，但因為水氣減少而機率降低，然而地面可能有結霜現象。

陳時中證實　台灣出現首例「英國變種病毒」確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30）日宣布，日前英國返台班機中發燒確診的少年，經過檢驗後，證實為「英國變種病毒」，為我國首例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（示意圖／指揮中心提供）
因應變種病毒　全台跨年活動變動一覽

因應昨（30）台灣首例英國變種病毒之境外移入確診，包括基隆、台南、桃園、台中、高雄等五縣市昨晚宣布跨年晚會停止民眾入場，新北耶誕城也提早謝幕，而眾所矚目的台北跨年晚會，原本台北市長柯文哲表示照常舉辦，但在晚間各縣市紛紛做出新決定後，北市府明天一早10點開完晨會後將宣布最終結果。

▲日前從英國返台班機中，一名發燒確診的少年，經過檢驗後證實為「英國變種病毒」，為我國首例，而對於即將舉辦的各地跨年活動，前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文。（示意圖／取自unsplash）
▲日前從英國返台班機中，一名發燒確診的少年，經過檢驗後證實為「英國變種病毒」，為我國首例，而對於即將舉辦的各地跨年活動，前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文。（示意圖／取自unsplash）
基隆：基隆市政府發布新聞稿指出，「以民眾健康為主，防疫為重」，調整跨年晚會辦理型態，煙火會照常施放，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，線上轉播平台有「TVBS NEWS YT頻道」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」、「基隆市林右昌市長官方粉專」等，都能欣賞精彩的跨年節目及7分鐘的煙火秀。 

新北：2020新北歡樂耶誕城，原定明年1月3日閉幕，將在30日晚間熄燈後，提前閉城，52天的活動時間縮短為48天。 桃園：桃園市政府亦透過新聞稿表示，基於防疫優先，針對跨年晚會與元旦升旗進行調整，跨年當晚取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行，民眾可以透過年代電視轉播、Youtube、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目；而元旦升旗活動改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行。 

台中：台中市長盧秀燕30日晚間也宣布，跨年晚會、元旦升旗改為線上直播，水湳中央公園跨年場取消民眾入場，民眾可透過網路平台、Youtube及電視轉播觀看。 

台南：台南市長黃偉哲則在臉書宣布，12月31日台南好Young跨年晚會改為全程線上直播，且不開放民眾入場，希望大家在家跨年、共同防疫。 

高雄：高雄市政府晚間也宣布，因應疫情狀況，31號跨百光年改線上直播，三個舞台演出均不開放觀眾進場，蓬萊商港區、大港橋、高流戶外舞台區均將管制進入；晚間六點半開始的每半小時定目秀，和海上舞台的瘟押煞、無人機、高市交海上舞台演出、2400煙火施放無人機展演，都歡迎民眾在家線上收看，一起做好防疫。

另外，2021年高雄市元旦升旗典禮縮小規模，並改至高雄市議會舉辦升旗儀式，當日僅有議會、市府人員及受邀來賓入場觀禮，取消民眾進場觀禮，亦將取消原訂發放的5,000張一卡通，後續市府將與議會協商發放方式後公告。

遭民進黨團停權3年　跑票3綠委：尊重、接受

民進黨立委林淑芬、劉建國和江永昌等3人在上周四（24日）的萊豬表決戰中跑票，昨（30）日上午，民進黨召開黨團大會，決議各罰款3萬、停權3年，且全案移送中央黨部中評會審理。對於黨團開罰，林淑芬等人表示尊重，接受黨團決議。

▲在萊豬表決大戰中跑票的民進黨立委（左起）林淑芬、劉建國、江永昌，遭到民進黨團決議各罰款3萬、停權3年的重罰，對此，他們表示尊重、接受。（圖／取自林淑芬、劉建國、江永昌臉書）
▲在萊豬表決大戰中跑票的民進黨立委（左起）林淑芬、劉建國、江永昌，遭到民進黨團決議各罰款3萬、停權3年的重罰，對此，他們表示尊重、接受。（圖／取自林淑芬、劉建國、江永昌臉書）
LiSA拿下「日本唱片大賞」　淚崩表演《鬼滅之刃》歌曲

日本樂壇年度盛事《第62屆日本唱片大賞》，昨（30日）因疫情關係，採線上直播方式舉行，由安住紳一郎、吉岡里帆擔任主持人，嵐、LiSA以及BTS皆帶來精彩演出，而「大獎」則頒給今年唱紅《鬼滅之刃》動畫、電影主題曲的歌手LiSA。（編輯：賴詠璿）
▲LiSA《第62屆日本唱片大賞》年度最大獎。（圖／翻攝TBS）
▲LiSA拿下《第62屆日本唱片大賞》年度最大獎。（圖／翻攝TBS）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀