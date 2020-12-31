好市多遇「神級外套」！她寒流實測有fu 網見價格全暴動
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 08:56:38
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使進入賣場需先繳納年費會員，仍深受廣大消費者喜愛；昨（30）日一名女網友表示，前陣子到好市多買了一件長版羽絨外套，這幾天剛好遇上寒流拿出來穿，實測結果相當滿意，且售價曝光之後，更讓全場網友紛紛暴動。
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，前陣子到好市多購物採買時，帶回一件軍綠色的長版羽絨外套，這幾天剛好遇到寒流來襲，發現保暖度相當驚艷，她驚呼「今天只穿一件長踢跟這件外套，騎機車趴趴走，經實驗後，超保暖的，便宜、質感好！實品比照片好看」。畫面中可見，原PO穿起好市多買的綠色長版羽絨外套，手插口袋，外套帽子和背部還有格紋造型。原PO事後翻了購物明細，還發現這件外套有做活動，買的時候限時折價1000元，並稱「這件外套是1199元ㄟ」，為此感到相當滿意。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我也有買！這件真的很保暖」、「今天買了一件！裡面只穿一件長袖，完全不冷，大推」、「我自己覺得這件蠻有設計感，一般坊間的羽絨都素面，其實看久了會覺得單調」、「整體看起來還不錯」。不過，外套的造型見仁見智，也有少部分網友認為「背後格子超詭異」、「妳知道嗎？好看是因為妳身材好，我要穿起來就跟肉粽沒兩樣」、「綠色好看，但後面的格子怎麼了」。（編輯：賴詠璿）