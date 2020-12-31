嫌太冷！情侶點完餐竟做「1舉動」　老闆心寒：被糟蹋

寒流從昨（30）日就逐漸南下，越晚越冷，昨晚至今晨是這波寒流最強的時候，在中部以北及宜、花地區低溫僅6至8度。然而，一名小吃攤老闆就在臉書社團《爆怨公社》透露，昨天天很冷，一對情侶點了2份蚵仔煎說要內用，豈料，他才煎到一半，那對男女就起身做了「1舉動」，讓他既傻眼又心寒，不禁直呼「我在外面擺攤冷十幾個小時不是讓您們這樣糟蹋的吧！」

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原PO貼出照片並表示，昨天真的非常寒冷，但他一如往常擺攤做生意，突然來了一對男女，說要內用點了兩份蚵仔煎，但他才煎到一半，對方就說「路邊風太大，坐不住太冷不要吃了」，他趕緊向對方說「真的不好意思，沒有擋風的地方，那就幫您們打包外帶」，結果對方居然回答「不要了」，接著便消失在人群裡，留下超傻眼的他...

▲一名小吃攤老闆透露，昨（30）日有一對情侶點了2份蚵仔煎內用，但他才煎到一半，對方就起身做了「1舉動」，讓他既傻眼又心寒。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO更無奈地說，「有能力（租）店面誰想在路邊擺？我在外面擺攤冷十幾個小時不是讓您們這樣糟蹋的吧！」他並直呼「將心比心，天氣這麼寒冷心更冷」，同時不忘強調「我依舊相信最美的風景是人」。

對此，網友則議論紛紛「辛苦了！遇到奧客」、「也太沒品了吧...」「吃點虧，好運會降臨的，天公疼憨人啊！祝你生意興隆，客源滿滿」、「太過份了！」「現代人都不會將心比心，也不會覺得不好意思這樣，我也是做路邊生意的，看到這個文章，心有戚戚焉」、「辛苦了，這麼冷的天，遇上這麼冷的人」；另還有人建議原PO「先收錢，再動手煎。」（編輯：許苡晴）