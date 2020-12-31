神秘客捐錢超豪邁！他偷瞄「金額」嚇歪：就跟發票一樣耶
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 11:33:46
超商收銀台附近常常可見社福機構的零錢捐款箱，原意是希望民眾結帳後，能投入零錢做公益。近日，就有網友在等結帳時，突然發現前面的客人隨手一掏就大方捐錢，他好奇上前一看，發現愛心捐贈箱中，瞬間多了4張藍色的千元大鈔，讓他當場傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢公社公開版》表示，在超商遇到一位神秘的客人，當時看到排在前面的客人結完帳以後，順手往褲頭一抓，就是幾張千元大鈔，想也不想就直接往櫃臺旁的愛心捐贈箱丟，他好奇往裡面一看，竟發現4張藍色鈔票，讓他忍不住說「4000元像發票一樣投入！」許多網友看到也紛紛回應，「有愛心的人最帥最美」、「不管是誰，給他掌聲」、「捐愛心不手軟」、「我一個月的餐費都在箱子裡」、「那是他的零錢嗎」、「有些人現金都叫零錢，平常消費都開支票」、「希望有一天能跟他一樣大方」、「豪氣，羨慕有這種能耐」、「貧窮限制了我們的想像」。不過，也有人懷疑，「喝醉了」、「9成9喝多了」、「手滑吧，本來應該要捐發票的」、「說不定中獎了，捐點小錢」、「放錯了吧？」但也有人反斥4張千鈔看成發票絕對不可能，「有捨才有得，我每次都會捐零錢，然後發票會中個200或是1000的，信不信由你」。（編輯：許智超）