六都剩台北跨年正常舉辦！網灌爆柯P臉書：為10秒毀一年
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 10:49:32｜2020-12-31 11:31:47
台灣在昨（30）日爆出首例英國變種病毒入侵，導致基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等縣市紛紛宣布，將跨年晚會改為線上直播。至於台北市政府跨年晚會，市長柯文哲今（31）日早上宣布「照常舉辦」，消息一出，立刻引發網友留言灌爆臉書。
中央流行疫情指揮中心日前召開記者會，證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，因此也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，原來的商務泡泡，除了已經核准的之外，一律取消，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。而在消息一出，各縣市首長陸續宣布跨年晚會改為線上直播，但六都僅有台北市在昨晚遲遲未跟進宣布，直到今天早上，台北市長柯文哲表示，台北跨年晚會正常舉辦，總量管制人數從8萬人改為4萬人，「別被不理智的恐懼打敗」。
不過此番言論，卻有許多網友不買單，紛紛到柯文哲昨天晚間發文留言，「支持停辦，不要讓台北市成為防疫破口的罪人」、「怎麼還是決定要辦，太扯」、「沒必要為了那10秒，毀了防疫人員一年的辛苦吧」、「身體健康才能跨往後每個年」、「柯市長，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」、「其實線上舉行也很好，沒必要冒險」。（編輯：許智超）