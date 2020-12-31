爽存193萬到銀行！他想領出來慘被拒 一問真相臉綠了
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 11:05:29
不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國河南就有一名男子將約193萬人民幣（約新台幣831萬元）存入銀行後領不出來，而他一問真相，立馬讓他氣炸將銀行告上法院。
據《新京報》報導，中國河南鹿邑縣有一名雲姓男子，其妻子從2013年開始，先後5次於鹿邑農商銀行存款，到2018年時，存款數目已來到193萬餘元，然而卻發生領不出來的情形。不僅如此，除了他們以外，還有其他3戶人家有相同問題，值得注意的是，他們的經辦人均為張姓女銀行員。雲男解釋，自2013年1月至2018年8月，妻子陸續進行了五次存款動作，當時還約定月利率為0.5%，存款手續也都是交付給張姓行員所辦理，甚至還提供妻子一份存款證明。沒想到，他想臨櫃取款時卻被拒絕，他還被告知「這些錢沒有存在銀行的帳戶上，其存款都是張女的個人行為」。
加上雲男外，總共4戶存款後領錢都被拒，累積金額高達400多萬。然而，鹿邑農商銀行代理律師卻表示，這些問題都為張女的個人行為，民眾和銀行之間沒有真實的存款關係。據判決書顯示，銀行曾稱張女已在2017年底退休，存款業務是由張女變造的票據，應由她承擔責任。隨後受害者分別將鹿邑農商銀行告上法院，鹿邑縣法院一審判定銀行方需承擔責任，但隨後兩次被裁定發回重審，之後又經歷7次審理，最終法院仍宣佈擇期宣判。（編輯：陳雅雲）