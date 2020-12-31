多縣市取消跨年！醫讚「以台灣人為榮」：防疫成功非僥倖
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 11:05:11｜2020-12-31 11:30:54
因應台灣首例英國變種病毒之境外移入確診，中央流行疫情指揮中心宣布台灣將自明（1）日元旦起「鎖國」一個月，禁止轉機、非本國籍入境。而今日的跨年活動，包括基隆、台南、桃園、台中、高雄等多縣市也已宣布取消民眾入場。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師表示，絕大多數的民眾非但沒有抱怨跨年改成線上，還十分支持這決定，讓他直呼感動，「以身為台灣人為榮！」
謝宗學醫師今日在臉書粉專「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，「因應疫情變化，大部分的縣市已經宣布跨年晚會改成線上、延期、或停辦，看這些市長的粉專後發現，絕大多數的民眾非但沒有抱怨，還紛紛讚許市長的決定，讓我十分感動，深深覺得台灣能在世紀病毒疫情中防疫成功絕非僥倖，再度印證台灣民眾的自制力和共同防疫的決心」。謝宗學醫師認為，「我們真的不需要為了全球唯一能舉辦跨年晚會國家的虛名冒險，今晚和我們所愛的家人、親人、和朋友，一起在電視機前面倒數，迎接新的一年到來。台灣真棒！我以身為台灣人為榮！」
至於維持正常舉辦跨年活動的台北市則是說明，總量管制人數降為4萬人，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實名制方可入場，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食（補充水份除外），居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，違者最高可罰100萬元。（編輯：倪浩軒）
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