見男友「節儉又可靠」她閃嫁！結婚後收字條崩潰：我錯了
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 13:54:25
談戀愛時，情侶雙方在金錢花費能否取得共識很重要。近日，就有女網友抱怨，先前與男友交往一年多，因為看上對方節省可靠的性格，最後決定步入禮堂，沒想到婚後一起出去玩，回家突然收到一張單子，讓她氣到當場哭出來，甚至猶豫要離婚，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北婚姻》表示，她與丈夫先前交往一年多，因為看上對方節省、可靠的性格，決定步入禮堂，共度一生，但由於兩人工作較忙，婚後沒時間一起出遊，最近好不容易排出假，到外縣市出去走走，沒想到休假結束返家，卻突然收到一張明細。原PO仔細一看，才發現上面列出了外出遊玩的所有開銷，接著丈夫要求「一人一半」，還霸氣地說「零頭我出就好」，這讓原PO頓時感到相當委屈，「我嫁給你什麼都沒有要，現在開始就要跟我算得這麼清楚了嗎？」
氣不過的她跑上樓哭了一個小時，這期間見丈夫也沒來安慰，不禁心灰意冷，「請問大家，他這麼小氣、又不在乎我，這段婚姻我該不該繼續？」許多網友看完也忍不住砲轟，「他的節儉方法是叫老婆一起出錢，來省他的錢」、「你要記住，他省下來的錢不一定用在你身上喔」、「有孩子沒？沒有孩子的話趕快離婚」。不過，也有網友認為，「換角度想節儉總比奢侈好」、「當初看上他很省，現在又嫌他小氣」、「看上人家省，現在又罵人家摳」、「這臉打的真腫，不是看上人家節省嗎」、「妳看上他的節省，妳又罵他的節省，是在哈囉？」（編輯：許智超）