面試完「爽被通知再來」！他返家一看怪變化崩潰：好想哭
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 12:23:52｜2020-12-31 14:20:18
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名網友指出，自己面試完後，對方滿意表明「通過了」，可以進入複試。但當他結束第二次面試返家後，卻發現詭異變化，讓他崩潰直喊「好想哭」。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己到一間公司進行面試，當天下午對方就表明「通過了！」隨後還通知他複試時間，原PO回去後也花費了1天的時間，將面試要使用的簡報完成，還向在職公司請了假準備前往第二次面試。但他透露，複試結束後，直到現在還沒接到電話通知，不僅如此，還發現人力銀行上該職缺也被關閉，「還要期待明天會有電話嗎？請了兩天假，原本的工作都快丟了，好想哭」。
貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「有一些公司會在人力銀行上開一些職缺，但會依照你的個人經歷以及能力詢問你對於其他職位有沒有興趣，但通常遇見沒有講的，建議不用抱太大期望，再來是有可能比你早面試的人已經錄取了，所以沒有再跟你說後續」、「看起來不只一位進入複試吧，我也被這樣搞過QQ，覺得自己面試表現很好結果別人比你更優秀」。但也有人抱持不同看法，「職缺關閉可能是不要再有其他人投履歷吧，我上次面試實習就有說他們應徵期間到隔天晚上，然後隔天晚上果然就關掉了，但他們再隔天的下午才打電話給我說他們覺得我面試寫的筆試還不錯，雖然我的時間有點難配合他們，還是會想找我去。所以你再等等看吧，希望你有錄取」。（編輯：陳雅雲）