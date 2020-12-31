衝男友家猛吃火鍋！爸媽「1行為」嫩妹崩潰：完全犯大忌
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 12:44:49
結婚成家是兩個家庭的事情，有時候自己與另一半即便非常契合，但與對方家人處得不好，或者生活習慣完全不同時，也讓人感到非常頭痛。近日，就有網友分享自己和男友爸媽吃火鍋時，卻發現「一舉動」，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「日前到男友家吃飯時發現，他爸媽的衛生習慣真的很讓人受不了，不僅吃火鍋的時候直接用自己的筷子下去夾，還會再用餐時抓皮膚，導致皮屑滿天飛舞，真的快嚇死」。「男友家裡的杯子和碗盤看起來像沒洗乾淨，後來才知道是媽媽用洗碗酵素洗的，但我聞那個酵素味道根本就是腐爛水果味，完全沒有泡泡、清潔力也很差，洗完整個碗臭爆」；男友爸甚至為了堆肥，還會把貓咪大便搜集在廁所，種種跡象讓原PO崩潰「我男友根本就潔癖王，我真的沒想到他爸媽會這樣」。貼文一出，網友紛紛回應「第一次吃火鍋就用自己筷子真的超扯，完全犯大忌」、「我家都沒在用自己筷子了...習慣真的差」、「就算平常自己家人不用公筷，有客人在也要準備公筷吧，這不是禮貌嗎」、「有客人不用公筷真的很噁....其他的更不用說」、「有要結婚的話，先考慮不要同居」、「個人覺得不能接受但有結婚打算的話，就搬出去住吧」。（編輯：張嘉哲）