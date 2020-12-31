年收264萬！他驚嘆「台灣飯店好貴」 全場狂喊正常
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 15:08:49
受到疫情影響，許多人都會以國內旅遊取代出國玩。近日，就有位網友分享，想趁著年底犒賞自己，結果上網一查卻發現，阿里山某飯店一晚竟要2萬元，而宜蘭也不遑多讓，「台灣飯店怎麼這麼貴？」貼文曝光後，立刻引發熱議。
原PO在《PTT》表示，他的年收入大約5000股台積電，（今日股價528元，即年收入264萬元），他心想這樣的薪水應該還可以，因此就想趁過年時好好犒賞自己，帶家人一起國內旅遊，沒想到，當他準備訂飯店時，卻發現價格和想像的差很大。原PO先是查了阿里山某飯店的價格，竟發現一晚要價將近2萬元，而且現在就已經客滿了，接著，又查詢礁溪某飯店，怎料一晚同樣也要快2萬元，且全部都客滿了，讓他相當訝異，「到底台灣發生了什麼事情？」許多網友也紛紛回應，「假日就這個價啊！平日去便宜、人又少」、「人家早早就訂的又不一定是這個價錢」、「現在沒得出國，國內高級飯店供給其實不足，價格自然噴出，不過台北市市區高級飯店最近倒是特別便宜」、「台灣消費力很強」、「還好吧？全家住又不是一個人2萬元」、「國旅現在超夯的好不好」。（編輯：許智超）