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吃buffet每次虧錢？阿姨「開大招」暴風回本　客人全看傻

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 16:00:59

▲對於吃buffet不要吃什麼才內行，網友紛紛點名炒飯跟炒麵。（圖／取自pixabay）
▲台灣buffet吃到飽種類超多，成為不少人聚餐的首選。（圖／取自pixabay）
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常這些店家都不允許顧客將食物打包帶走，但近日有網友分享一位「懂吃回本的阿姨」，讓服務生都非常無奈。
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原PO在「爆料公社公開版」貼文指出「這幾天來了一位阿姨，只有一個人的她，桌上擺滿各式各樣的食物，冷盤、炒麵、咖啡、果汁等等，種類多到根本無法細數，結果正當以為她吃不完時，她突然拿出一個個塑膠袋開始打包，而且照片裡的還不只是她打包的全部」。
▲網友分享自己看到一位阿姨暴風狂打包飯店的buffet。（圖／翻攝爆料公社公開版）
▲網友分享自己看到一位阿姨暴風狂打包飯店的buffet。（圖／翻攝爆料公社公開版）
期間有員工上前制止，但是阿姨依舊包的很開心，而且隔天要退房時，這位阿姨更高招的跟飯店buffet的店員要了「意見反饋表」，並仔細紀錄店員名字，原PO提到「此舉從正面來看，是讚美員工的優良服務，但換個角度說，如果員工堅持不能打包，會不會讓員工擔心被投訴？」
貼文一出，網友紛紛回應「如果沒錢就不要去吃buffet或者住高級飯店好嗎，真的很扯」、「塑膠袋也敢這樣狂包，太扯了」、「住得起有buffet的飯店卻連這種貪小便宜的事情都做得出來」、「拜託不要再追求buffet會吃回本好嗎？沒那本錢就不要去吃」、「說不定勸導不要打包的已經被客訴了...」、「真的好丟臉喔」。（編輯：張嘉哲）
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