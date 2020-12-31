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蓮藕內驚見「小Baby」藕中有藕　10年蔬果員嚇：從未看過

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 16:27:35

▲日本網友分享蓮藕中又有小蓮藕的罕見發現，引發熱議。（圖／翻攝自@HairSazaesan的推特）
▲日本網友分享蓮藕中又有小蓮藕的罕見發現，引發熱議。（圖／翻攝自@HairSazaesan的推特）
蓮藕口感脆嫩水分多，經常用來入菜，或是加工製作蓮藕粉，都是民眾十分喜歡的食材。而日本一位從事蔬果銷售的男網友，日前分享了特別的「藕中有藕」畫面，一個九孔蓮藕中的一個孔洞又冒出另個縮小版的迷你九孔蓮藕，罕見視覺衝擊引發網友熱議。
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這位推特帳號名叫「HairSazaesan」的日本網友，日前在推特上分享了這罕見的特別蓮藕，並笑稱自己從事水果和蔬菜的銷售工作已經有10年了，但之前從未看過「蓮藕裡面又長了一根蓮藕」的畫面，而且這個大蓮藕中的baby蓮藕，形狀還十分對稱，宛如俄羅斯娃娃一般，真的十分奇異。
▲日本網友分享蓮藕中又有小蓮藕的罕見發現，引發熱議。（圖／翻攝自@HairSazaesan的推特）
▲日本網友分享蓮藕中又有小蓮藕的罕見發現，引發熱議。（圖／翻攝自@HairSazaesan的推特）
推文發布後引發熱議，獲得超過18萬網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「怕爆！我的密集恐懼症要發作了」、「起雞皮疙瘩了，嘔嘔嘔」、「蓮藕懷孕了」、「蓮藕雙胞胎」、「這只是一個連續的聚會」、「藕中有藕，環環相扣」、「有種幾何圖形的美感」。
而有位自稱娘家種植蓮藕的內行網友則解釋，這應該是因為蓮藕的芽剛好落在蓮藕的洞裡，所以才會在大蓮藕中長出小蓮藕，其實是正常現象，只是巧合而已。（編輯：倪浩軒）
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