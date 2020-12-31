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女同學被騷擾！少年相救竟遭「逮捕羈押」　網一看全怒了

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 16:18:20

▲有名少年拯救被騷擾的女同學，事後卻被逮捕羈押。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有名少年拯救被騷擾的女同學，事後卻被逮捕羈押。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
民眾在公共場所目睹性騷擾應勇於制止，並鼓勵被害人求助。近日，大陸一名17歲少年目睹了同班女同學遭到性騷擾，於是見義勇為拉著女同學就跑，沒想到對方竟追上來一拳打在少年臉上，少年立刻不甘示弱「回擊一拳」，結果警方反而將少年強行逮捕羈押，讓人相當傻眼。
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根據《大河報》報導，來自河南省焦作市的17歲王姓少年，和班上朋友約去酒吧聚餐，過程中有兩名男子加入，其中一名坐在女同學身邊，不顧她的反抗，強行摟脖親吻。
王姓少年立刻拉著女同學往樓下走，結果該男子竟然追了上來質問，並朝著少年的臉上揍了一拳，少年也不甘示弱回擊了對方一拳，見他倒地後又補了一腳，接著將女同學平安送回家。

▲王姓少年和朋友約去酒吧聚餐，驚見女同學被男子騷擾，不顧她的反抗，強行摟脖親吻。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲王姓少年和朋友約去酒吧聚餐，驚見女同學被男子騷擾，不顧她的反抗，強行摟脖親吻。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
事後，王姓少年卻被認定為「故意傷害」，很可能被判處有期徒刑以上的刑罰，即使警方調閱了監視器畫面確認，但仍下達檢察院批准的通知書，對「涉嫌故意傷害的王姓少年執行逮捕，羈押在焦作市看守所」，這也讓他哭喊「心裡委屈，冤枉」。

面對這種情況，王姓父母認為，自家兒子先遭到攻擊，反擊完全是正當防衛，而女同學父親則怒批，「如果這都被追究刑事責任，以後誰還敢挺身而出，解救被猥褻的人？法律不懲罰猥褻未成年女生的人，而懲罰與猥褻未成年女生的人作鬥爭的人，公平正義何在？」

▲王姓少年被打後，立刻回擊對方一拳。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲王姓少年被打後，立刻回擊對方一拳。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
警方指出，究竟是故意傷害還是正當防衛，依法是由焦作市解放區人民檢察院認定，包括後期是否公訴，他們只是偵辦案件，「現在檢察院批捕了，說明檢察院不認為是正當防衛」，但最離譜的是，目前性騷擾嫌犯仍未受到任何懲罰。
許多網友看完也紛紛回應，「誰還敢見義勇為」、「這一看就有後台啊」、「權大壓死人，權大是法，有錢是法」、「這也就是為什麼現在很多人不願意幫助別人的原因吧」、「見義勇為被抓，違法亂紀逍遙法外，這社會還有什麼正義可言」、「這還有沒有天理啊」。（編輯：許智超）
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