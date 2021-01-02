電商年菜戰開打！PChome開賣故宮年菜　momo網羅百家名店

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此外，PChome 24h購物進一步公布站上「十大熱門年菜商品」，發現今年年菜採購三大趨勢，以老字號店鋪、名廚監製及推薦、跨界年菜為優先挑選考量，主因老字號商家口碑好，推出的年菜料理品質具保證；名廚監製、餐廳飯店推出的年菜料理可高度還原星級料理，獲得高度關注；其他如跨足年菜市場的品牌大廠，也跨界推出年菜組合，買氣也很旺。
另外，PChome 24h購物也獨家與國立故宮博物院合作，首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，打造最快 30 分鐘覆熱即可端出滿桌典藏菜餚，融合館內史卷、畫冊、器皿等歷代文物為設計元素，將皇上的年菜輕鬆搬上餐桌上。
無獨有偶，momo購物網日前有公布「年菜名店大賞」，網羅許多知名飯店餐廳的進駐，如永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等；並號召歷年備受饕客喜愛的老字號名店，如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等推出數萬件年菜佳餚，類別涵蓋佛跳牆、主食、肉品、湯鍋、點心樣樣俱。
今年受疫情影響，許多飯店餐廳推動銷售數位轉型，大力進軍虛擬通路，並為網購年菜添熱度。momo購物網預估，這股年菜早鳥預購熱潮在多項優惠助攻下，有望能讓檔期銷售年增5成。