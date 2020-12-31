黎智英保釋遭撤！還押至明年2月 牢裡過新年
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-31 16:32:15｜2020-12-31 17:01:44
香港壹傳媒創辦人黎智英被控涉嫌違反《港區國安法》、詐欺罪，上週三（23）向香港高等法院申請保釋獲批准，條件為1000萬港元保釋金以及數名人事擔保、定期向警署報到。香港律政司對判決不滿提出上訴，終審法院今（31）日上午開庭處理，黎智英於上午9時30分左右抵達中環終審法院。下午4時終審法院宣布受理律政司上訴，暫時撤銷黎智英的保釋，還押至明年2月初再訊。
由《港區國安法》指定的高等法院法官李運騰在先前的裁決理由書表示，被告（黎智英）潛逃及重犯國安法的機會都不高，亦滿意他提出的多項保釋條件，包括不得離開住所、1000萬元保釋金、不得在社交媒體發帖及接受訪問等。但香港律政司方面認為，黎智英一案涉及國安法，在考慮是否批准保釋時，應給予「國家安全」問題更多考慮，並引用《港區國安法》第42條，除非法官有充足理由相信他不會繼續實施危害國家安全犯罪，否則不得准予保釋。律政司認為，定義有別於一般刑事訴訟程序條例有關保釋決定的考慮，且被告的保釋條件不應作為考慮是否准予保釋的因素。