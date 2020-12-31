台南河樂廣場登上《衛報》！入選全球「五大最佳建築」

The China Post

報導，繼年初被富比世評論為全球七大令人期待的公園，今年3月開幕的台南市「河樂廣場The Spring」近日再被英國建築評論家Rowan Moore選為2020世界五大最棒建築，登上《衛報》版面。

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根據《衛報》週日報導， Rowan Moore 選出2020年全球五座最棒建築，包括英國金斯頓大學 (Kingston University) 內新建的教學大樓Town House、比利時哈瑟爾特美術館Z33、台南河樂廣場、英國倫敦南部錫德納姆的一棟私人住宅Mountain View、以及位在倫敦展示英國藝術家Zoe Zenghelis作品的展覽空間。

Rowan Moore 目前擔任英國《觀察家報》的建築評論家，曾入選為2014年英國新聞獎(British Press Award) 年度評論家，同時也是暢銷書 Slow Burn City 、 Why We Build 的作者。

針對入圍五大最佳建築的台南河樂廣場， Rowan Moore 介紹道，「由前購物中心改造成的親水花園，景緻會隨著四季更迭 – 下雨時水量增加，天氣熱時，水霧瀰漫。」