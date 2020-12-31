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台南河樂廣場登上《衛報》！入選全球「五大最佳建築」

The China Post/綜合報導

2020-12-31 20:00:00

台南市最大親水公園 「河樂廣場The Spring」於今年三月開幕
▲台南市最大親水公園 「河樂廣場The Spring」於今年三月開幕(圖|台南市政府提供)
The China Post報導，繼年初被富比世評論為全球七大令人期待的公園，今年3月開幕的台南市「河樂廣場The Spring」近日再被英國建築評論家Rowan Moore選為2020世界五大最棒建築，登上《衛報》版面。
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根據《衛報》週日報導， Rowan Moore 選出2020年全球五座最棒建築，包括英國金斯頓大學 (Kingston University) 內新建的教學大樓Town House、比利時哈瑟爾特美術館Z33、台南河樂廣場、英國倫敦南部錫德納姆的一棟私人住宅Mountain View、以及位在倫敦展示英國藝術家Zoe Zenghelis作品的展覽空間。
Rowan Moore 目前擔任英國《觀察家報》的建築評論家，曾入選為2014年英國新聞獎(British Press Award) 年度評論家，同時也是暢銷書 Slow Burn City 、 Why We Build 的作者。

針對入圍五大最佳建築的台南河樂廣場， Rowan Moore 介紹道，「由前購物中心改造成的親水花園，景緻會隨著四季更迭 – 下雨時水量增加，天氣熱時，水霧瀰漫。」  

由荷蘭建築團隊MVRDV操刀，與台灣設計公司合作，配合台南市政府計畫「府城軸帶」，將老舊的中國城拆除，改造為「河樂廣場The Spring」。  
面積約1.54公頃的河樂廣場西起環河街，東至康樂街，成為台南最大的親水公園。園內提供親子戲水空間之外，還有建於1981年的中國城遺跡。  
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