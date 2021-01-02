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網瘋傳絕美「台北地圖」！英國畫家揭背後創作靈感

The China Post/綜合報導

2021-01-02 18:00:00

拼圖，湯帕克(右)以及他所創作的手繪台北地圖。(圖|湯帕克提供)
▲拼圖，湯帕克(右)以及他所創作的手繪台北地圖。(圖|湯帕克提供)
The China Post報導，近日，一張手繪台北地圖在不少社群媒體引起熱烈討論，地圖精細至極，除了知名地標台北101、捷運、故宮、圓山大飯店連街道旁的民宅大樓都呈現出來，令人嘆為觀止。原來，這幅充滿驚喜的手繪地圖出自英國插畫家湯帕克 (Tom Parker) 之手，The China Post特別聯繫到Tom本人與大家分享他的創作歷程、靈感、以及地圖內藏的許多小巧思。
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湯帕克是台灣女婿，2014年，他在英國從事插畫工作，後來想換換環境，而選擇來到寶島，沒想到一來就是6年，甚至在此落地深根。  
談到這幅嘔心瀝血的創作，他說，他花在電腦上研究地圖的時間不亞於繪圖所費的時間。

「我花了好幾天時間看地圖、鳥瞰圖、每個接到和建築、甚至連鳥也不放過！」湯帕克侃侃談道。然而，限縮於地圖尺寸，湯帕克在構圖時盡量把每個東西縮得靠近一點，雖然很多東西沒辦法加進去，但有盡量呈現出台北整體的城市格局，也加入許多有趣的小細節。

有什麼細節是觀者不容易注意到，你特別想點出的嗎？湯帕克興奮地說，「看看地圖裡所有的鳥兒！還有烏龜、貓咪、松鼠、和一對穿山甲。」  

▲湯帕克的手繪台北地圖
▲湯帕克的手繪台北地圖 (圖|湯帕克提供)
 

畫家分享道，曾經有個人傳了一張圖片給他，指出手繪地圖裡的一棟建築是他父母位在山中的家，而湯帕克也實地探訪，沒想到真的就是地圖上的那棟建築，讓他驚喜萬分。

至於這幅精美手繪地圖花了多久時間完成？湯帕克說，一年前他開始著手創作地圖，但之後陸續有其他工作，大多趁著空擋時間一點一滴畫出地圖，所以他也說不上確切的時間。  

「最難的部分就是上色、決定地圖上要包含哪些東西，」湯帕克繼續說道，「不可能把所有東西畫進去，必須要做取捨。」他特別將地圖上部分地點縮小，但還是必須要有個意象，例如寶藏巖國際藝術村、台北植物園。      

「我很喜歡住在台北。我現在住在北投，相較於市中心寧靜許多，但我覺得全台灣都讓我感覺很安全、人也都很友善。」湯帕克說，流露出他對於這片土地的熱愛。    

其實最初的創作契機是有位朋友希望他能幫忙畫一張北京地圖作為禮物，並指定希望某些酒吧、店鋪、景點能呈現在地圖上。  對曾經為幾本書畫過科幻地圖的湯帕克來說，這不算非常困難，當成品展示後，許多人建議他應該畫張「台北地圖」，而這顆小小的種子自此在他心中萌芽。     

「我當下覺得是個好主意，但那時真的沒想過畫台北地圖會是多大的工程。」    問到未來計畫，湯帕克說，他想要畫出整個台灣，「但可能一輩子的時間都有點難實現。」   

如果要鎖定一個縣市作為下一個地圖目標，他選擇宜蘭，因為宜蘭是老婆的家鄉，而且有著與台北截然不同的景緻，海岸、島嶼、綿延的稻田。    

最後，湯帕克也獨家透露目前計畫，他這週與Pintoo拼圖洽談，希望能印出這張台北地圖，讓大家能夠購買作為紀念。  
 
Tom Parker | Facebook  
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