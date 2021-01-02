網瘋傳絕美「台北地圖」！英國畫家揭背後創作靈感

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談到這幅嘔心瀝血的創作，他說，他花在電腦上研究地圖的時間不亞於繪圖所費的時間。

「我花了好幾天時間看地圖、鳥瞰圖、每個接到和建築、甚至連鳥也不放過！」湯帕克侃侃談道。然而，限縮於地圖尺寸，湯帕克在構圖時盡量把每個東西縮得靠近一點，雖然很多東西沒辦法加進去，但有盡量呈現出台北整體的城市格局，也加入許多有趣的小細節。

有什麼細節是觀者不容易注意到，你特別想點出的嗎？湯帕克興奮地說，「看看地圖裡所有的鳥兒！還有烏龜、貓咪、松鼠、和一對穿山甲。」