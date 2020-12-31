影／美國萊豬將進口來台　守護彰化美食不受萊豬走味

中央從110年元月一日起，開放含瘦肉精「萊克多巴胺」豬肉進口，為鼓勵業者發動肉品自主管理，彰化縣政府積極推動食品業者無萊豬自主管理標章，供消費者選擇，彰化縣長王惠美今（31）日前往80年歷史的老店家、彰化市阿泉爌肉飯，並頒發標章給老闆謝泊宏，感謝店家配合彰化縣推動食安政策，行動守護縣民的健康。

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▲彰化縣長王惠美前往80年歷史的老店家、彰化市阿泉爌肉飯大啖爌肉飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲彰化縣長王惠美前往80年歷史的老店家、彰化市阿泉爌肉飯大啖爌肉飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

中央開放含瘦肉精「萊克多巴胺」豬肉進口，衝擊各類豬肉美食消費力。彰化縣政府推出「無萊豬標章」至昨（30）日為止，已有47家爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬等知名業者取得無萊豬自主管理標章，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入行列，元月一日起，即會展開全面稽查。

▲彰化縣政府推出「無萊豬標章」已有47家爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬等知名業者取得無萊豬自主管理標章，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入行列。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲彰化縣政府推出「無萊豬標章」已有47家爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬等知名業者取得無萊豬自主管理標章，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入行列。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

王惠美表示，豬肉是彰化許多知名小吃如肉圓、爌肉飯、肉包等會使用到的主要原料，為了讓民眾安心，多家知名業者自發性提具肉品自主管理證明，向衛生局申請無萊豬自主管理標章，已申請的知名業者有66家，且持續增加中，由業者向民眾掛保證豬肉品質安全，讓來彰化享用特色美食的民眾，可以安心食用。

▲中央從110年元月一日起，開放含瘦肉精「萊克多巴胺」豬肉進口，小妹妹一家人專程從台北品嚐彰化爌肉飯，守護彰化爌肉飯不受萊豬走味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲中央從110年元月一日起，開放含瘦肉精「萊克多巴胺」豬肉進口，小妹妹一家人專程從台北品嚐彰化爌肉飯，守護彰化爌肉飯不受萊豬走味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

阿泉焢肉飯老闆謝泊宏指出，有了這合格標章，對店家更有保障，也讓前來店內消費的民眾可安心享用，開店這80多年來都用台灣豬，政策有適當配套，民眾都會配合，在王縣長用心下，豬肉來源標示的更加準確，民眾可以更安心的享用。

▲爌肉吃起來完全不肥膩，還帶有討喜的膠質口感，搭配甘醇的滷汁入味又好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲爌肉吃起來完全不肥膩，還帶有討喜的膠質口感，搭配甘醇的滷汁入味又好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

陳姓民眾一家人專程從台北品嚐彰化爌肉飯，他盛讚地方政府和美食店家聯手，抗衡中央開放萊豬政策，用行動力挺有良心的業者，更希望彰化肉圓、爌肉飯等美食，不受萊豬污染永飄香。

▲彰化縣長王惠美頒發標章給阿泉爌肉飯老闆謝泊宏，感謝店家配合彰化縣推動食安政策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲彰化縣長王惠美頒發標章給阿泉爌肉飯老闆謝泊宏，感謝店家配合彰化縣推動食安政策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，為因應明年進口豬肉新政策，衛生局已於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導9,226家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，且持續稽查輔導中。

▲彰化的爌肉飯是選擇多，有幾乎24小時都可以吃到爌肉飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

× ▲彰化的爌肉飯是選擇多，有幾乎24小時都可以吃到爌肉飯。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

王惠美強調，自元月一日起，將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，如由吹哨人檢舉查獲，吹哨人最高可獲50％的檢舉獎金，業者切勿以身試法。