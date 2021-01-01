2020跨年MVP是誰？鄉民直指「1天后」：全台沒人是對手

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然而待在家中的網友也沒閒著，紛紛在網路上討論究竟「今年度的跨年MVP是誰？」不少人則將答案指向睽違21年返故鄉台東舉辦跨年演唱會的張惠妹，並紛紛大讚「阿妹真的是台灣文化資產」、「阿妹今天唱的太完美了」、「阿妹不要鬧了，妳要把其他歌手逼到什麼地步」、「阿妹比台北還多人吧」、「阿妹開始了，其他的都可以關掉了」、「阿妹連唱了30首，太強了沒人能比」。
事實上這次張惠妹在家鄉台東舉辦的專場跨年演唱會「BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST」，現場湧入超過7萬人入場，阿妹也向現場歌迷大喊「2020最後一天，我一定會陪著你們，把所有2020的不開心，一口氣消化完畢！」
另外也有鄉民狂推其他藝人，「安心亞好厲害」、「高雄許富凱真好聽」、「深感台灣歌手唱得真是有夠好」、「蕭煌奇真讚」、 「艾怡良好棒」。（編輯：潘毅）
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