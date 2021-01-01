阿妹台東開唱超感人！現場畫面曝光　他大讚：台人高水準

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「台灣人水準真的高...台東跨年演唱會好感人」的文章表示，「跟女友正在等阿妹晚點開唱，不得不說主辦方跟縣政府真的規劃的很嚴謹，更感人的是台灣人真的很有秩序，而且都會相互提醒要戴口罩，也會自覺保持距離，大家很有秩序，也很配合，現場辛苦的警察也在巡邏」，原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，大量民眾及政府單位都非常遵守防疫規則，這也讓原PO直言「2020年很多活動都因為疫情停辦，這次活動真的是台灣人的驕傲！台灣人能在跨年有這樣的活動，都是我們一起努力而且應得的，台灣真的好棒！」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「好羨慕台東阿，這麼冷聽阿妹一定嗨爆！」、「真的，現場規劃很嚴格，但是其實很守秩序，主辦方好讚」、「台東這波真D強，看得出來防疫的用心！」、「縣政府的員工用肝來維護，早上八點多支援，凌晨2、3點才會結束，看電視台東人潮爆多，靠海邊又超冷，希望大家有好好戴口罩聽演唱會」、「雖然因爲工作關係沒有回家參加這場跨年盛會，但還是很感謝來台東跨年的各位都有配合防疫措施，讓台東很安全！」、「分享個，剛剛在阿妹唱到一半時，主辦單位非常用心的戴著口罩拿著上面寫著『防疫期間，口罩請確實戴好』的舉牌，並用生命在吵雜的環境中確實請嗨過頭的朋友們戴好口罩。此舉著實看出主辦方的用心，願2021疫情能退散！」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。