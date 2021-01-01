新年心測！選出最喜歡結晶 秒知你「最需要放下」的心結
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 12:32:58
今（1）日是2021年的第一天，揮別不盡如人意的2020年，除了祈願全球能儘速走出疫情陰霾，也不要忘了替自己的心靈好好「除舊佈新」一番。根據《香港01》報導，上圖中有3個類似雪花的結晶體，其中哪一個最吸引你呢？根據直覺挑選，從你的答案將可揭曉你在新的一年「最需要放下」的心結。趕快一起來看看吧！
＃選擇結晶1過去你將某些人視為生活全部，無論對方有多輕視你，你眼中仍是看到對方身上最好的一面。但其實你也知道對方並不珍惜這段感情，並不重視與你的關係。是時候割捨這段有害無益的關係了。
＃選擇結晶2
你曾經做出錯誤決定，造成了重大損失，而比金錢賠償更嚴重的，是讓你因此失去信心，開始懷疑自己的判斷力和想法是否正確。是時候從過去的失敗走出來了，離開舒適圈再次冒險，嘗試從跌倒的地方爬起來吧。
＃選擇結晶3你的日子並不好過，壞消息接連出現，讓你很難再去相信他人，對未來十分悲觀。是時候重拾希望了，保持耐心、繼續努力，時間會讓一切好轉，生活中並不會永遠只有壞事，也不要輕易把所有人都當成壞人。（編輯：倪浩軒）