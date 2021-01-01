NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

新年心測！選出最喜歡結晶　秒知你「最需要放下」的心結

編輯中心/綜合報導

2021-01-01 12:32:58

▲憑直覺選出最吸引你的一片結晶，答案測出你「最需要放下」的心結。（圖／翻攝自《香港01》）
▲憑直覺選出最吸引你的一片結晶，答案測出你「最需要放下」的心結。（圖／翻攝自《香港01》）
今（1）日是2021年的第一天，揮別不盡如人意的2020年，除了祈願全球能儘速走出疫情陰霾，也不要忘了替自己的心靈好好「除舊佈新」一番。根據《香港01》報導，上圖中有3個類似雪花的結晶體，其中哪一個最吸引你呢？根據直覺挑選，從你的答案將可揭曉你在新的一年「最需要放下」的心結。趕快一起來看看吧！
我是廣告 請繼續往下閱讀
＃選擇結晶1
過去你將某些人視為生活全部，無論對方有多輕視你，你眼中仍是看到對方身上最好的一面。但其實你也知道對方並不珍惜這段感情，並不重視與你的關係。是時候割捨這段有害無益的關係了。

▲原PO無意間聽見女性抱怨「台男追求失敗就消失」，發現許多台男似乎都有此一現象，話題立刻引發網友論戰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲選擇結晶1的人，最該放下的就是有害無益的感情關係。（示意圖／取自 pixabay ）
＃選擇結晶2

你曾經做出錯誤決定，造成了重大損失，而比金錢賠償更嚴重的，是讓你因此失去信心，開始懷疑自己的判斷力和想法是否正確。是時候從過去的失敗走出來了，離開舒適圈再次冒險，嘗試從跌倒的地方爬起來吧。

＃選擇結晶3
你的日子並不好過，壞消息接連出現，讓你很難再去相信他人，對未來十分悲觀。是時候重拾希望了，保持耐心、繼續努力，時間會讓一切好轉，生活中並不會永遠只有壞事，也不要輕易把所有人都當成壞人。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀