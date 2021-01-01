跨年忙爆！客為「這理由」不給好評 女外送員：委屈死了
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 12:33:24
昨（31）日是跨年夜，不少人選擇和親朋好友相約團聚，一同歡慶2021年的到來。在家中聚會加上外頭霸王級寒流肆虐，許多民眾自然都會去外送App下單，動動手指坐等美味上門。有位女外送員透露，昨晚上班前就做好心理準備一定很忙，果然爆單送不完，連停下來休息、上廁所喘息的時間都沒有。結果有位客人為「一理由」直接嗆聲「不會給好評」，讓女外送員無奈直言「委屈的要死」！
有位女外送員在臉書社團《爆怨公社》發文，透露跨年夜忙到不行，自己整晚很努力在「油門一敗」的送餐，結果卻遇到一位讓她懷疑人生的客人。女外送員解釋，因為單子太多，連換鈔的時間都沒有，到後來常常就只能請客人給剛好，不然就是要在附近找超商換錢。而有位客人拿千元鈔付錢，女外送員於是先去旁邊商店換鈔，結果換回來後客人卻發出「嘖」的聲音，接著又質疑「不是應該先把錢準備好嗎」，女外送員想解釋時又被打斷，客人冷嗆「I don't give a shit」、「我不會給你好評」，甚至客人拿走東西後，還回頭繼續大聲罵。
女外送員無奈表示，覺得自己真的「氣的要死、委屈的要死」，已經很努力在把手上的餐送給客人，但實在因為單太多，無法停下來換鈔。女外送員感慨，大部分客人都會體諒跨年夜是特殊日子，領餐的時候也都會說一句「辛苦了、新年快樂」，但還是難免遇到奧客，用付錢是大爺的口氣頤指氣使。
文章一出引發熱議，已經獲得超過1萬6千位網友按讚，大家紛紛在底下替原PO打氣，「各行各業都有苦楚」、「天氣很冷要注意保暖，騎車小心」、「辛苦了」、「那種自以為付錢就是大爺的人，不過就是自卑心作祟」、「真心覺得不想等就自己去買，不要寒流來還要這樣為難別人」。（編輯：倪浩軒）