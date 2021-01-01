不買房就分手！他苦嘆「女友超不講理」 眾一看地區秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 17:14:49
情侶準備進入婚姻時，都會開始規劃買房、買車等事情，但也可能因此發生爭吵。對此，就有男網友抱怨，最近剛好到適婚年齡，女友卻堅持要買台北市的房子，結果拒絕後對方就吵著要分手，因此讓他感到很困擾「為什麼不能住新北就好？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，跟27歲的女友在一起五年了，兩人都是台灣第一學府畢業的學生，年薪加起來約200萬元，每年可支配資金大約130到150萬元，存款500萬元，兩人對孩子的教育相當重視，最近剛好談論到結婚買房的話題，女友強調至少要40坪1車位才適合。而且女友還要求台北市的大安、中正、信義、中山區的學區房，但原PO覺得認為自己負擔不起因此拒絕，「隨便一間都要3000-4000萬元」，沒想到拒絕後，女友就一直吵著要分手，讓他覺得很困擾。
原PO也忍不住說，「現在女生都那麼不講理的嗎？為什麼女生不能住新北（深坑、三峽、林口、三重、土城、樹林）就好」，同時也不禁感嘆，「拼了一輩子都念第一志願還買不起一個家」。許多網友看到也紛紛回應，「兩個加起來不超過200萬，想買台北市中心？」、「這樣的薪水真的買不起台北市」、「這個收入住新北生活品質會比較好，台北直接掰掰」、「你們目前的收入真的別買蛋黃三房，會非常辛苦」、「等到有能力發薪水給數十位員工，再來考慮台北市」、「你年薪至少要300萬才能入住精華區」。（編輯：許智超）