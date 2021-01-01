年終領10個月爽炫耀！網曝「1風險」母湯：一點都不羨慕
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 21:43:34
2020年接近尾聲，不少上班族最關心的「年終獎金」則成為職場工作者的一個關注焦點。近日，就有網友發文炫耀，「今天拿年終10個月好爽唷」，並透露自己是從事海運業的，貼文一出立刻引發熱議，不少網友坦言一點都不羨慕。
原PO在《Dcard》中貼文，以「今天拿年終10個月好爽唷」為題，表示公司剛剛公布今年年終有10個月，之前還說不確定，不過最後還是發下來，讓他忍不住興奮大喊，「薪水馬上入袋，海運業都有科科！」 許多網友看到也紛紛回應，「現在跳槽還來得及嗎」、「船上跟陸上的薪水就差很多」、「10個月欸，也太好了吧」、「10個月真的很猛欸」、「10個月的確是很讓人羨慕的數字，恭喜」、「跑船月薪不都蠻高的嗎」、「還不確定有沒有年終的我，只有羨慕的份」、「水噢，恭喜恭喜」。不過，也有網友認為，「很多我朋友跑船的，最後跑到只剩錢，老婆最後也跟人家跑」、「冒著老婆跟人跑的風險去拿這些錢？我寧願鑽研股票」、「不是拉，你說年終10個月又沒說底薪跟年資，是要怎樣」、「這樣就能那麼開心，謝謝讓我開眼界」、「我是覺得風險高啦，老婆的部份」、「跑船到賣的不是就是時間，根本不值得」。（編輯：許智超）