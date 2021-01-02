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妻顧父「狂跑養老院」！他跟蹤一看秒崩潰　慘綠結局曝光

編輯中心/綜合報導

2021-01-02 00:09:55

▲英國一名男子發現，妻子在岳父過世後，仍然天天跑養老院。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲英國一名男子發現，妻子在岳父過世後，仍然天天跑養老院。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
不少夫妻的婚後生活，並不如當初所想像的那般幸福美滿，對此，英國一名44歲的男子近日表示，42歲妻子前往養老院照顧岳父後，就常往那兒跑，如今岳父過世了半年，對方依舊假借拿資料為由，前往養老院，最後一跟蹤才發現事情的真相，這讓他徹底心碎。
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男子匿名投稿至《太陽報》專欄「親愛的戴德雷」（Dear Deidre）表示，妻子最近時常「工作到很晚」，並且無緣無故對他大發雷霆，或者偷偷摸摸地使用手機，最奇怪的是，岳父早在6個月前去世，太太卻仍總以「送文件」為由去養老院。
男子最後受不了，在聖誕節前夕跟蹤妻子前往養老院，結果卻發現妻子把汽車停在一間陌生房子前，與正在等待她的男看護勾起手來熱吻並進入屋內，這讓男子徹底心碎，因為與老婆結婚超過20年，一直認為兩人感情幸福又美好，也對於自己被當成傻瓜感到非常難過。

▲原PO最後跟蹤妻子前往養老院，結果竟發現是和看護發生婚外情，讓他徹底心碎。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO最後跟蹤妻子前往養老院，結果竟發現是和看護發生婚外情，讓他徹底心碎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
男子想到那一切，也幾乎無法相信自己是如何度過聖誕節假期，也對於妻子沒有顧及孩子安全，隱匿接觸疫情前線醫護一事感到憤怒不已，「我們有2個青春期的兒子，分別是14歲和16歲……我以為我們是安全的家庭，但她卻把家人健康置於危險之中」。

對此，專欄作家戴德雷．桑德斯（Deidre Sanders）強調，男子經歷過這些，想必一定非常痛苦，尤其妻子還無視防疫的行為更是魯莽，建議投稿者必須透過某些管道抒發情緒、洩憤，如果害怕與太太對質，可以找一個信任的人諮詢練習，「這可以協助你想清楚自己想要的是什麼，在面對她時平靜不被情緒影響」。（編輯：許智超）
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