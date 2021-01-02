妻顧父「狂跑養老院」！他跟蹤一看秒崩潰　慘綠結局曝光

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男子最後受不了，在聖誕節前夕跟蹤妻子前往養老院，結果卻發現妻子把汽車停在一間陌生房子前，與正在等待她的男看護勾起手來熱吻並進入屋內，這讓男子徹底心碎，因為與老婆結婚超過20年，一直認為兩人感情幸福又美好，也對於自己被當成傻瓜感到非常難過。
男子想到那一切，也幾乎無法相信自己是如何度過聖誕節假期，也對於妻子沒有顧及孩子安全，隱匿接觸疫情前線醫護一事感到憤怒不已，「我們有2個青春期的兒子，分別是14歲和16歲……我以為我們是安全的家庭，但她卻把家人健康置於危險之中」。
對此，專欄作家戴德雷．桑德斯（Deidre Sanders）強調，男子經歷過這些，想必一定非常痛苦，尤其妻子還無視防疫的行為更是魯莽，建議投稿者必須透過某些管道抒發情緒、洩憤，如果害怕與太太對質，可以找一個信任的人諮詢練習，「這可以協助你想清楚自己想要的是什麼，在面對她時平靜不被情緒影響」。（編輯：許智超）
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