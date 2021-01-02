她吃火鍋爽加1配料！全場見「一片綠爆」驚嘆：飄出香味
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 10:38:23
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。近日，一名女網友在《Dcard》分享，自己吃火鍋時候喜歡加入滿滿的「1配料」，不僅顏色看起來鮮綠可口，還能讓香味提升，貼文引發一票網友共鳴。
原PO以「火鍋蔥加爆」為題發文，提到每次吃火鍋的時候，最喜歡加入滿滿的蔥花，笑稱「會瘋狂去盛蔥，蔥蔥邪教」，好奇詢問廣大網友「有誰跟我一樣？」並在留言串加碼爆料「我媽更愛，曾經做炒飯用掉一大把蔥，不知道她在吃飯還是吃蔥」，且不只是母親，家人做飯都會丟大量蔥蒜，小時候曾好奇詢問他們為何要加，得到的回應是「蔥蒜殺菌」。原PO也不忘和大家分享一張火鍋照片，畫面中可見，整鍋火鍋除了滿滿的火鍋料之外，最上層直接被大量的蔥花覆蓋，更透露「煮過的蔥放在白飯上，加上半熟蛋，淋點醬油、沙茶、蒜頭，超好吃」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「一定加爆啊」、「我會丟蔥＋蒜，丟蒜泥下去一起煮味道會超香喔！而且蒜對身體也好」、「大推鍋燒意麵加蔥哈哈」、「就是你把蔥都撈完！」「我都會裝一碗蔥，然後肉片包著蔥吃，我以為只有我會這樣，找到同伴了」、「真的立刻飄出香味」。不過，也有網友表示「蔥蔥萬歲，只是後面可能會黃掉」、「我也喜歡耶，但我男友不喜歡，等於我的食物裡的蔥都是兩倍，好爽」、「地獄，這是地獄！但我尊重啦，個人有個人的喜好」。（編輯：賴詠璿）