當兵「打飯班」超爽還痛苦？兩派人馬揭1重點：過程重要
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 10:39:19
台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，男人們總是有說不完的話題，近日就有網友在網路上表示疑問，「當兵『打飯班』超爽還痛苦？」沒想到就有兩派人馬揭露了一個關鍵重點，直言「過程最重要」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PPT Gossiping板上PO出一篇「打飯班到底是爽缺還是屎缺？」的文章表示，「有些人說打飯班可以夾想夾的主菜，加菜也是加到爽，也比別人有機會放18，但是別人在休息滑手機的時候，打飯班要洗餐桶還要倒廚餘很累很噁，到底打飯班是爽缺還是屎缺？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，兩派人馬全戰翻吐露一個關鍵重點，留言區蓋起高樓。有網友們覺得「洗油水分離槽，屎缺中的屎缺」、「大家午休就你在洗盤子」、「屎到有剩，人家在午睡你在大太陽下洗飯桶」、「屎缺才要輪，人家吃完飯在飄，你在洗鍋子倒噴」、「超屎，中午沒得睡」，但也有網友認為「打飯前抽，打飯後抽，你說爽不爽？」、「操課操到一半還能提前離開去打飯耶」、「提早下課免操好料吃到爽，晚上沒人搶浴室，新訓是爽缺」、「超爽，新訓就是打飯班，害我肥了一圈」、「我覺得利大於弊啦，冬天不用搶浴室就滿分了」。但就有網友對此有重點分析，直言「其實可以很爽又不用做到事」，「爽缺，反正一定有人會洗，記得裝忙飄進餐廳假裝收東西，等差不多再出去洗幾個就能有福利」、「分到負責弄洗碗水滿輕鬆的」、「脫離部隊掌控就是爽缺，合法摸魚」。（編輯：王柏文）