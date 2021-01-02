你上榜了嗎？2021年「3生肖」大賺特賺　鈔票多到數不清

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生肖龍
2021年財運一片紅，錢財如海，鈔票多到數不清的屬龍之人，對於錢財沒有什麼過大的概念，他們概念裡，只要自己的錢財夠花就行，有了就多花，沒了就不花，所以哪怕是屬龍之人不怎麼求財，卻也不會有著缺錢花的時候。而進入2021年之後，屬龍人的財運更加旺盛，有著大好財星入駐屬龍人財帛宮，讓其財運無限翻紅，不停上漲，好財運的屬龍之人，2021年會賺到大筆錢財，讓自己的腰包鼓鼓的！
生肖羊
2021年財運一片紅，錢財如海，鈔票多到數不清的屬羊之人，進入2021年擺脫了往年財運不佳的運勢，有著大好財星入命。屆時好財運的屬羊人就會發現，在往年賺錢不佳的勢途有著大的改變，以往一些不賺錢的項目也會變得能夠讓屬羊人大賺特賺。所以在此年間，屬羊人要好好把握機會，讓自己的錢財堆成山，盆滿鉢滿，大獲豐收！
生肖雞
2021年財運一片紅，錢財如海，鈔票多到數不清的屬雞之人，進入2021年就把自己的大財運給激發了出來，有著超好財運的屬雞之人，在2021年根本不用愁著自己沒有賺錢的好門路。因為那些賺錢的好門路會自動找上門來，好好把握住機會，準備大發特發，錢財堆滿屋，腰纏萬貫，富貴有餘！（編輯：賴詠璿）