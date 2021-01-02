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帥氣前任現身婚禮！23歲新娘「尖叫崩潰」哭暈　下場曝光

編輯中心/綜合報導

2021-01-02 12:09:39

▲一名女網友發文抱怨，表示爸爸竟然向弟弟說「把女友肚子搞大，婚禮就省一筆不用辦了」，貼文一出，網友全氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲去年12月時，在印尼有對新人舉辦婚禮，豈料當新娘一看到帥氣前男友到場，竟然崩潰尖叫，最後哭暈在地，讓賓客全傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

結婚時邀請的賓客們通常都是新人的至親好友們，不過近年來也有不少不計前嫌的新人，會邀請前男、女朋友到場給予祝福，對此，在印尼龍目島（Lombok）就有一對新人在去年（2020年）12月時舉辦婚禮，但23歲的新娘蕾絲塔莉（AolinaAlfia Lestari）突然看見帥氣的前男友希達亞特（Adrian Hidayat）出現，竟然失控哭暈在現場，讓賓客全看傻眼。

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根據《Hype》報導，印尼這名23歲的新娘蕾絲塔莉，在婚禮當天頭頂戴著金色大型髮飾，身穿黑底鑲金紋飾的喜服，手上則戴上白色手環，看上去不僅貴氣逼人，比起坐在一旁身形略顯瘦弱的新郎，也多了點霸氣。而他倆也就這樣看著儀式進行，豈料這時新娘突然在人群中見到一個帥氣又熟悉的身影。

▲新娘前男友現身婚禮。（圖／翻攝自推特@naimazharrr）
▲新娘前男友現身婚禮。（圖／翻攝自推特@naimazharrr）
仔細一看發現竟是前男友，新娘瞬間尖叫，情緒也超失控，最後甚至哭到暈倒了。從影片上可以看到，新娘大聲嚎哭、不停啜泣，身旁親友不斷安撫勸說也都無效，眼見婚禮現場秩序頓時失控，新娘前男友默默上台，給了新郎一個大擁抱便先離場。但新娘還是相當激動，最後疑似是情緒起伏太過激烈，直接哭暈癱軟在地，而新郎這時則呆坐一旁，場面相當尷尬。
▲新娘最後竟然直接哭暈在地。（圖／翻攝自推特@naimazharrr）
▲新娘最後竟然直接哭暈在地。（圖／翻攝自推特@naimazharrr）
而這整段過程也被婚禮賓客拍下，影片在網路上也立刻引起熱議並遭瘋傳，也有網友懷疑新娘是否被迫嫁給新郎，才會如此崩潰痛哭，但事後家屬解釋新人是戀愛結婚，而事後新娘也為自己的失態向新郎一家道歉，還好也獲得原諒。至於前男友也解釋說道，自己不是故意製造麻煩，而是有收到喜帖，和新人關係也都不錯，「我懷著好意前往參加婚禮，也打從心底祝願他們幸福」。（編輯：郭佩蓉）
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