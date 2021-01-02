帥氣前任現身婚禮！23歲新娘「尖叫崩潰」哭暈 下場曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 12:09:39
結婚時邀請的賓客們通常都是新人的至親好友們，不過近年來也有不少不計前嫌的新人，會邀請前男、女朋友到場給予祝福，對此，在印尼龍目島（Lombok）就有一對新人在去年（2020年）12月時舉辦婚禮，但23歲的新娘蕾絲塔莉（AolinaAlfia Lestari）突然看見帥氣的前男友希達亞特（Adrian Hidayat）出現，竟然失控哭暈在現場，讓賓客全看傻眼。
根據《Hype》報導，印尼這名23歲的新娘蕾絲塔莉，在婚禮當天頭頂戴著金色大型髮飾，身穿黑底鑲金紋飾的喜服，手上則戴上白色手環，看上去不僅貴氣逼人，比起坐在一旁身形略顯瘦弱的新郎，也多了點霸氣。而他倆也就這樣看著儀式進行，豈料這時新娘突然在人群中見到一個帥氣又熟悉的身影。仔細一看發現竟是前男友，新娘瞬間尖叫，情緒也超失控，最後甚至哭到暈倒了。從影片上可以看到，新娘大聲嚎哭、不停啜泣，身旁親友不斷安撫勸說也都無效，眼見婚禮現場秩序頓時失控，新娘前男友默默上台，給了新郎一個大擁抱便先離場。但新娘還是相當激動，最後疑似是情緒起伏太過激烈，直接哭暈癱軟在地，而新郎這時則呆坐一旁，場面相當尷尬。而這整段過程也被婚禮賓客拍下，影片在網路上也立刻引起熱議並遭瘋傳，也有網友懷疑新娘是否被迫嫁給新郎，才會如此崩潰痛哭，但事後家屬解釋新人是戀愛結婚，而事後新娘也為自己的失態向新郎一家道歉，還好也獲得原諒。至於前男友也解釋說道，自己不是故意製造麻煩，而是有收到喜帖，和新人關係也都不錯，「我懷著好意前往參加婚禮，也打從心底祝願他們幸福」。（編輯：郭佩蓉）