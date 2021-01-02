帥氣前任現身婚禮！23歲新娘「尖叫崩潰」哭暈　下場曝光

結婚時邀請的賓客們通常都是新人的至親好友們，不過近年來也有不少不計前嫌的新人，會邀請前男、女朋友到場給予祝福，對此，在印尼龍目島（Lombok）就有一對新人在去年（2020年）12月時舉辦婚禮，但23歲的新娘蕾絲塔莉（AolinaAlfia Lestari）突然看見帥氣的前男友希達亞特（Adrian Hidayat）出現，竟然失控哭暈在現場，讓賓客全看傻眼。

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根據《Hype》報導，印尼這名23歲的新娘蕾絲塔莉，在婚禮當天頭頂戴著金色大型髮飾，身穿黑底鑲金紋飾的喜服，手上則戴上白色手環，看上去不僅貴氣逼人，比起坐在一旁身形略顯瘦弱的新郎，也多了點霸氣。而他倆也就這樣看著儀式進行，豈料這時新娘突然在人群中見到一個帥氣又熟悉的身影。

▲新娘前男友現身婚禮。（圖／翻攝自推特@naimazharrr）