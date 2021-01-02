開跑車衝好市多買貓砂！女見「隱藏服務」嗨炸：還更便宜
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 15:08:51
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使進入賣場需先繳納年費會員，仍深受廣大消費者喜愛。近日，一名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，開跑車到好市多要買貓砂，因為車子載不下，只好詢問工作人員是否可以幫忙配送，豈料費用曝光後，更讓她嗨翻直呼「比線上購買還便宜！」
原PO表示想買好市多的貓砂，打算囤貨一年份，但網站都缺貨，只好親自開車到好市多自己搬貨。她苦惱地說「我們家又是跑車，一次只能載10箱」，載了兩趟後才跑去櫃台詢問服務人員「網站缺貨，我們可以現場訂購由你們幫忙配送嗎？」服務人員回應「可以喔，運費按照公里數，還有搬運樓層計算」。原PO問清楚價格後仔細一算，發現這樣訂購居然比一箱一箱線上購買還便宜，「線上購買一包449元＋一件運費50元＝499元；我們現場一次買48包＊一包449元＝21552元＋一次性運費600元＝22152元，換算起來一箱運費才12.5元」，笑稱「而且櫃台人員還送我們一盒巧克力喔！」開心直呼「好划算」，最後不忘感謝辛苦配送、搬運的兩個工作人員。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我們家20隻貓，都等好市多特價的時候買，一次買100包，貨車直接送來我們家，真的很好用」、「我剛剛才搬了10包」、「搬貨的辛苦了」；也有網友笑稱「版主家是動物園嗎」、「原來我買不到的貓砂都在這」、「喔喔喔！原來被你買光了！我跑好幾趟了XD」。（編輯：賴詠璿）