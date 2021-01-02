機車被放小紙條！他「好奇一攤開」毛爆 過來人抖出真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 18:11:45
若自己的機車上被放上一張陌生紙條，你會怎麼做呢？就有一名網友指出，自己的機車上被放了一張紙條，好奇心驅使之下，他就立馬打開來看，但內文卻讓他超毛直呼「很可怕！」對此，就有不少過來人揭開真相。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己的機車上被放了一張紙條，但他打開來看，發現內文是由不明語言所寫的，文意部分也完全無法理解，「拿起來後完全不敢摸，我放在地上拍」，文末他也著急提問「請問這是什麼？看起來很可怕」。貼文曝光後，隨即引來許多網友猜測，「更可怕的是，我用Google lens開自動翻譯顯示日文」、「有韓文有日文是啥鬼」、「感覺好像是很醜的中文字一直重複寫」、「這希伯來文？」；甚至有人建議，「以防萬一，還是聯絡一下警察吧」、「報警吧」。但就有過來人揭開真相，直言「應該就是一個狂熱宗教份子寫的而已，看得出來我們、主、主同在我們、你們等字眼，所以不用緊張，就一個外國人想寫中文字而已」、「我之前在學校圖書館，隔壁有個大叔就是瘋狂的寫這種紙，寫了幾十張都一樣內容的，是寫中文沒錯，只是字體散到很難看懂，跟這張紙的字跡超級像」。（編輯：陳雅雲）