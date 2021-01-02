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機車被放小紙條！他「好奇一攤開」毛爆　過來人抖出真相

編輯中心/綜合報導

2021-01-02 18:11:45

機車
▲有網友指出，自己的機車上被放一張神秘紙條，好奇心驅使之下，就把其攤開來看，但內文卻讓他十分害怕。（示意圖／翻攝Pixabay、Dcard）
若自己的機車上被放上一張陌生紙條，你會怎麼做呢？就有一名網友指出，自己的機車上被放了一張紙條，好奇心驅使之下，他就立馬打開來看，但內文卻讓他超毛直呼「很可怕！」對此，就有不少過來人揭開真相。
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己的機車上被放了一張紙條，但他打開來看，發現內文是由不明語言所寫的，文意部分也完全無法理解，「拿起來後完全不敢摸，我放在地上拍」，文末他也著急提問「請問這是什麼？看起來很可怕」。
▲原PO指出，自己撿到一張以不明語言所寫的紙條。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，自己撿到一張以不明語言所寫的紙條。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，隨即引來許多網友猜測，「更可怕的是，我用Google lens開自動翻譯顯示日文」、「有韓文有日文是啥鬼」、「感覺好像是很醜的中文字一直重複寫」、「這希伯來文？」；甚至有人建議，「以防萬一，還是聯絡一下警察吧」、「報警吧」。
但就有過來人揭開真相，直言「應該就是一個狂熱宗教份子寫的而已，看得出來我們、主、主同在我們、你們等字眼，所以不用緊張，就一個外國人想寫中文字而已」、「我之前在學校圖書館，隔壁有個大叔就是瘋狂的寫這種紙，寫了幾十張都一樣內容的，是寫中文沒錯，只是字體散到很難看懂，跟這張紙的字跡超級像」。（編輯：陳雅雲）
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