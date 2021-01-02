國一兒熱戀小六女！媽見「寵愛對話」驚呆：要當阿嬤了嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 18:29:12
現代的小孩子生長在數位時代，手機、社群網路耳濡目染下，往往人小鬼大，讓大人常常招架不住。就有位媽媽分享自己唸國一的兒子與小六女友的對話，兩人大方示愛、放閃無極限，讓媽媽不禁傻眼高呼「要是提早當阿嬤，我真的會把我兒子打死哦」，更有許多網友直言「健康教育很重要」，早戀話題引發熱議。
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享自己唸國一的兒子與小六女友的對話。只見原PO兒子把小六女友的名字設定為「心目中的女神」，溫馨提醒對方「妳小心一點，妳掛了我會哭死」，更喊話「寶貝愛妳」，還配上四個愛心符號。而女方也回應「我不會掛，只要你活著我一輩子都在你身邊」，然後雙方就你一言「愛你，愛死你」、我一語「超級愛你」互訴衷情，真可說是你儂我儂，情比金堅。原PO臉綠直呼「快告訴我要注意什麼！我要是提早當阿嬤，我真的會把我兒子打死哦」。更無奈表示「現在小孩都太早熟了吧」。笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「哈哈好可愛的對話」、「想當年我女兒國三，她帶男友回來打電動，有次聽到她男友說要當她一輩子聽話的狗，結果沒三個月他就去當別人的狗了」更有網友提醒，「健康教育就很重要了」、「國一會交男女朋友不意外，但前提是不能偷食禁果」、「性教育要先教好」、「所以說正確的性教育觀念很重要」。（編輯：倪浩軒）