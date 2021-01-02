比上班族強！他一天花5小時「月賺9萬」 真實職業曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 18:53:25
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的！就有一名網友指出，自己的工作是一個人擺攤賣食物，一天賣5個小時，一個月下來就能賺到9萬元，讓他好奇「這樣有比上班強嗎？」貼文一出，隨即在網路上掀起一陣熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己是一個人擺攤賣吃的，週休一日或是不休息，擺攤時間約3-5小時，賣完就收攤，前置作業約6-7小時。他指出，一天平均淨收入約3千，每天販賣份量固定且都能賣完，若拚一點還能再多賺1千，一個月下來就能賺到7萬5千元至9萬元。不過，他也透露這份工作缺點，就是在寒冷的冬天中做清潔工作會導致手裂，和收攤會讓自己沒有閒暇時間，除了在飲食方面會花錢以外，幾乎不會亂花錢。最後，他就好奇提問「這樣有比上班強嗎？」
問題一曝光後，隨即引來不少人討論，「有，但是辛苦」、「一些做吃真的很累，但賺得也不少」、「不錯啊！還可以視情況安排休假」、「累但值得，比23k責任制好多了」、「光不用上班擠捷運，假日人擠人就很棒」、「一個人弄真的太累，2個人又賺太少，還是屌打22k就是」。留言中也有網友分享，直言「有聽過一個做紅豆餅的年輕老闆也是這樣，每天賣清晨到中午，收攤後煮料，只有假日請工讀一起幫忙，他說收入比上班多3倍」、「我有朋友家裡自己擺水果攤（非連鎖體系），攤子不算很大，就一般水果攤的大小，月營收100-150萬，淨利的話不知道」。（編輯：陳雅雲）