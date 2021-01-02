店家用台灣豬漲價惹議！內行揭「2原因」：哪裡不合理？
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 21:56:40
新北市板橋區的燒臘便當店以「使用國產豬肉」為由調漲5至10元，引發外界熱議。新北市長侯友宜直言「如果有任何人故意哄抬物價，一定會請消保官嚴格查察，市府絕不寬貸」，但就有網友提出「2原因」解釋，認為漲價其實是合理的，掀起大家討論。
因漲價受到關注的燒臘店老闆解釋，以前是進口加拿大的豬肉，擔心消費者一聽到是進口豬就有疑慮，因此改用成本比較高的台灣豬肉，才會調整價格。而新北市政府消保官今日下午也立即前往行政調查，初步認為查無與競爭同業合意漲價的事證，尚不構成足以扭曲市場機制的聯合行為，且業者提供的菜單定價寫得很清楚，應無消費資訊不透明的問題。店家漲價到底有沒有道理？有網友認為燒臘店原本使用的加拿大豬肉並沒有萊劑，何必改換台灣豬而導致漲價？但就有網友提出「2原因」解釋：
1.現在萊豬進來，隨著鬍鬚張的犧牲，現在搞的好像沒有台灣豬貼紙都是無良，加上政府堅持不表示萊劑只標產地，為了不被獵巫換台灣豬，所以成本上升漲價，哪裡不合理？
2.這波獵巫繼續搞下去，有點成本的店全都想換台灣豬，肉價有可能不漲嗎？需求大增供給不變，漲價是必然的。其他網友也紛紛留言回覆說，「不就是因為台灣豬貼紙，怪誰」、「我們自己花錢補助台灣豬出口，然後我們進口吃萊豬？這真的是神操作啊」、「政府要你貼貼紙，就該誠實不能用其他國的豬啊」、「萊豬開放進口第一天，就有店家要漲價，窮人吃的萊豬沒有比較便宜，一般人吃的台灣豬倒是漲價」。（編輯：倪浩軒）