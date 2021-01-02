面試主管職全被打槍！他揭人資「拒絕真相」 網一聽臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 22:40:00
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己到多家公司面試主管的職位，卻頻頻被對方打槍，隨後他也透露人資拒絕的可能原因，讓他無奈大嘆「真的少數人才，反而難找好歸宿」。
原PO於《Dcard》上發文抱怨，其感嘆表示「主管好難找工作」，他透露自己雖然才20多歲，但每份工作都是主管職位，還強調「做的可圈可點」。但近期面試主管職的結果都不太順遂，讓他無奈直喊「人資可能覺得用我會有壓力，感覺好難哦…真的少數人才，反而難找好歸宿」。貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「講得好像10歲就開始當主管一樣」、高階主管不喜歡能力好的小主管」、「我真心覺得你太自以為是，才20幾歲謙虛一點吧會對未來更有幫助」、「我只想跟你說，能力強是別人給你的稱讚，不該是自己的表述」、「我覺得你的問題應該不是在做事上面，而是在做人方面」。甚至有內行網友點出問題點，直言「20幾歲，每一份工作都是主管職，聽起來怎麼感覺像是每份工作都當中階主管但是都待不太久？主管經歷最好是同一單位待上3-5年以上會比較好跳槽吧！不然會給人是掛名主管或是位置坐不久一直換工作的感覺」、「真的主管哪會一直換工作！就算換也是因為能力好被挖角不然自己一直面試被打槍吧」。（編輯：陳雅雲）