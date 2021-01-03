哪款泡麵加蛋最經典？老饕全推「童年霸主」：吃出回憶來
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 00:05:00
台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。不過，就有網友指出，自己依稀記得小時候媽媽所煮的泡麵加蛋十分美味，因此好奇發問「最經典的加蛋泡麵是用哪種麵啊？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示依稀記得小時候媽媽煮得泡麵加蛋都很好吃，但長大後自己煮泡麵的次數變少，最近想找回舊時回憶，隨她也好奇發問「通常這種加蛋的泡麵都是用哪一種？最經典的加蛋泡麵是用哪種麵啊？」問題一曝光，隨即引來許多老饕討論，其中「肉骨茶麵」呼聲最高，「肉骨茶麵跟蛋很搭」、「肉骨茶+1，吃出回憶啊」、「絕對是統一肉骨茶麵！讚！」、「排骨雞麵呀～肉骨茶麵」、「感覺是肉骨茶麵」。
此外，「排骨雞麵」、「統一肉燥麵」也被許多人點名，「統一肉燥麵加蛋加高麗菜」、「統一肉燥沒加蛋味道會太單調」、「統一肉燥、排骨雞，真的讚」、「還是最愛排骨雞麵，讚讚！」、「統一肉燥麵最常見拉！也比較適合加蛋的味道」、「唯一支持排骨雞」、「排骨雞麵，不要丟下去煮，煮好湯淋在麵上」。不過，亦有其他人推薦不同選項，直言「維力加生蛋黃，好吃到哭，我說真的」、「蔥燒牛肉麵啦」、「紅燒牛，不服來戰」、「日本的日清元祖雞拉麵」、「媽媽麵！看起來很清淡但是很好吃」、「韓式泡麵都滿搭的吧」。（編輯：陳雅雲）