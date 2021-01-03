男身高179+五官深邃！網聊後竟遭打槍　過來人苦嘆2關鍵

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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「見面之後就沒有下文」的文章表示，「最近積極交友，透過APP認識了一位學生好女孩，女生聰明又活潑，常主動跟我分享生活點滴，雙方三度電話聊天，甚至女生也主動約見面」，沒想到原PO卻說出了見面之後的狀況，「女生不再回賴，幾天來都是不讀不回的狀態」，原PO更不解「見面過程中也算是有互動，我開車載女生去吃飯看電影，結束後送她回租屋處，女生還堅持不讓我請客，搶著付錢」。
原PO最後也直言，「我雖然是魯宅，戴黑框眼鏡，但五官深邃，身高高達179，女生還誇我很高，當天還穿了哥哥的大衣，黑色窄管褲，這幾天都心情低落...一直回想自己做錯什麼...」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人苦嘆點出了2關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「也許你的氣場撐不起大衣...但可能的因素太多了阿」、「網路聊天與實際見面多少有落差，被已讀不回也不必太往心裡去，全台灣有這麼多人總會遇到合適的」、「女生堅持付錢就是不想之後再跟你有瓜葛了啊」、「就只是不是她的菜啊，想那麼多幹嘛」。
有過來人認為「行為舉止踩到對方的雷」和「感覺不對」才是重點，「我4女生，有跟網友見過面。不再聯絡不一定是外表，可能是個性、談吐、話題等等，因素很多，不要因此沒自信喔，就當一個經驗」、「1、你一定有踩到她的雷點。2、她付的比你多就是不想欠你人情」、「交友軟體選擇太多，感覺有一點不多就被刷掉很正常」，原PO最後也表示，女孩最後還是有回覆直言是「感覺不對」，並不是原PO的問題。（編輯：王柏文）