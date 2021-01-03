女學生點餐等1hr！外送員回覆讓她氣爆　兩派人馬全戰翻

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「現在外送員素質這樣的？」的文章表示，「我等了要一個小時的餐他給我回『.』，洗咧哈囉？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，原PO先是詢問了「請問你要多久？？？」結果外送員回覆了「.」，這讓原PO大為不解的傳出了「？？？？？」外送員依然回覆「.」，外送員這樣的態度讓原PO超無言，此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「外送員真的很爛欸」、「所以取到餐有沒有當面ㄍㄧㄠ他一頓」、「跟客服客訴」、「拿到直接往他臉上砸」、「拿餐就讓他等啊」、「付了外送費還要被句點，哭啊」，也有網友覺得「你覺得會有人故意拖延送餐嗎？你開口口氣也爛透，剛好而已」、「你開頭也蠻兇的欸」、「講話態度那麼差不想等不會自己出去買喔」、「開頭就在那邊？？？口氣差到爆炸」。
不過對此就有同為外送員的網友出來說話，他們認為「有時候外送員就好幾份單要同時跑，是系統會硬塞，如果前面的客人延遲拿餐、店家延遲給餐，他有什麼辦法？而且身上好幾份單還要停下來打字，解釋又浪費送餐時間，有的人打字也不是很快，解釋了不懂還要你一言我一語，不就又浪費拿到餐的時間看他打字了嗎？司機還不如到了再解釋，對話視窗司機不回應關不掉，若是一直洗頻的話會造成困擾，同時客人也會比較慢拿到餐，節日或是連假或是下雨，司機也會放假，店家也會爆單做不出來，司機少店家又爆單的情況叫餐本來就會等很久」。（編輯：王柏文）