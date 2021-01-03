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女學生點餐等1hr！外送員回覆讓她氣爆　兩派人馬全戰翻

編輯中心/綜合報導

2021-01-03 10:52:05

▲外送員真的非常辛苦，不論颳大風下大雨，為了客人的餐點，都要「使命必達」。（示意圖／翻攝自爆廢公社二館）
▲女學生點餐等1hr！外送員回覆讓她氣爆，兩派人馬全戰翻。（示意圖／翻攝自爆廢公社二館）
現在有許多餐廳都和外送平台APP合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。而近日就有一位女網友在網路上分享他自己點外送等了一個小時的經驗，外送員的回覆讓她超級生氣，沒想到事件曝光後，兩派網友紛紛戰翻，引起熱議。
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▲現在有許多餐廳都和外送平台APP合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。（示意圖非當事人／NOWnews資料照片）
▲現在有許多餐廳都和外送平台APP合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。（示意圖非當事人／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「現在外送員素質這樣的？」的文章表示，「我等了要一個小時的餐他給我回『.』，洗咧哈囉？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，原PO先是詢問了「請問你要多久？？？」結果外送員回覆了「.」，這讓原PO大為不解的傳出了「？？？？？」外送員依然回覆「.」，外送員這樣的態度讓原PO超無言，此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
▲從照片中可以看到，外送員的態度讓原PO超無言。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲從照片中可以看到，外送員的態度讓原PO超無言。（圖／翻攝自《Dcard》）
有網友認為「外送員真的很爛欸」、「所以取到餐有沒有當面ㄍㄧㄠ他一頓」、「跟客服客訴」、「拿到直接往他臉上砸」、「拿餐就讓他等啊」、「付了外送費還要被句點，哭啊」，也有網友覺得「你覺得會有人故意拖延送餐嗎？你開口口氣也爛透，剛好而已」、「你開頭也蠻兇的欸」、「講話態度那麼差不想等不會自己出去買喔」、「開頭就在那邊？？？口氣差到爆炸」。
不過對此就有同為外送員的網友出來說話，他們認為「有時候外送員就好幾份單要同時跑，是系統會硬塞，如果前面的客人延遲拿餐、店家延遲給餐，他有什麼辦法？而且身上好幾份單還要停下來打字，解釋又浪費送餐時間，有的人打字也不是很快，解釋了不懂還要你一言我一語，不就又浪費拿到餐的時間看他打字了嗎？司機還不如到了再解釋，對話視窗司機不回應關不掉，若是一直洗頻的話會造成困擾，同時客人也會比較慢拿到餐，節日或是連假或是下雨，司機也會放假，店家也會爆單做不出來，司機少店家又爆單的情況叫餐本來就會等很久」。（編輯：王柏文）
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