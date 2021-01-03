凌晨3點外送！正妹熊貓慘收「530個1元」 一數完卻心寒
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 11:43:02
近幾日受到強烈冷氣團影響，不少人不想出外吹風買食物，就會使用方便的外送APP點餐，但近日就有一名女外送員分享，自己日前凌晨三點頂著低溫去外送，結果一到之後卻收到客人給一整袋1元，讓她在寒風中苦站30分鐘數硬幣，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「基隆人」貼文指出「昨天凌晨三點多頂著12度的低溫，外送一筆540元的訂單，到了指定地點後打電話聯絡客人，客人表示要我等一下，考量於讓客人穿暖一點再下來取餐，我也直接答應」。「但接著就看到兩個小男生滿身酒氣的下樓取餐，但手上拿的不是鈔票，還是一整袋的一元，當下真的只有傻眼，我就這樣在低溫下默默數了30分鐘的一元硬幣，結果算出來只有530元......。」這樣的情況讓原PO超心寒表示「冷的不是天氣，而是這兩位的行為，讓我開始懷疑我想服務基隆人的初心是否要改變了」。貼文一出，網友紛紛回應「重點是算完之後還少啊，太扯」、「當他的面數完再給餐啊，要冷大家一起冷」、「太誇張了啦，不用這樣捉弄人」、「如果是我，我會直接拿走，有少就算了，當自己衰」、「就是有人認為，花錢是老大， 不會去在意別人的感受」、「辛苦你了，我天氣冷點外送都會給小費」。（編輯：張嘉哲）