店家禮數太多不OK？顧客吐「心中想法」：90度鞠躬超尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 12:12:51
現代店家的服務態度是顧客心中評比的很大一個關鍵，會間接取決於下次要不要繼續蒞臨，但近日在網路上卻有網友發文表示「店家禮數太多實在不OK」，沒想到其他大量網友對此更揭露了心中的想法直言「90度鞠躬超尷尬」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「店家太過客氣，反而覺得尷尬」的文章表示，「我們家這有一間中藥行，老闆是年輕男生，每次消費完，他都會鞠躬說謝謝你的光臨，不然就是另一間賣肉圓的，年輕的老闆娘就會一直說謝謝、謝謝，真的謝謝你喔」，這讓原PO不禁覺得疑惑「只是買個東西而已，他們太有禮數，我反而渾身不自在怪尷尬的，不知道大家也會這樣嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「會，不過禮多人不怪」、「不會喔，會享受這個感覺」、「最好禮多人不怪，太過客氣的店我絕對不會進去，一定有鬼」、「真的，會吃到不舒服」、「會耶！遇到那種90度彎腰鞠躬的我都覺得好奇怪」、「不會，他多禮我也多禮還回去」、「我是店家！我發現太有禮貌反而有距離感」、「在百貨公司不小心碰到一個服務人員，結果就90度鞠躬，超尷尬」、「因為沒有傾聽，只有督給你滿滿的客套話，當然不舒服」、「會，如果產品不好更會覺得華而不實」。甚至更有顧客直言「更讓人不舒服的是，那些一直想幫你介紹產品的店家吧，店員會一直問我要不要幫忙介紹，就算我都表明不用了只是隨便看看而已，他還是一直盧，後來我真的覺得很煩就直接走出去了」。（編輯：王柏文）