女元旦搭火車「高雄氣到台北」！網曝返鄉神器：爽一整路
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 13:27:14
適逢元旦假期三天，不少人都會北上或南下回家鄉跨年，不過就有網友分享，自己提早訂好車票返鄉跨年，沒想到好不容易擠上車後，卻發現自己的位置被一位「阿嬤」坐走，雖然最後列車長幫忙排解問題，但卻讓她一路從「高雄痛苦到台北」，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「我很早就訂好從左營到台北的火車票，但我一上車之後，一位阿嬤就坐在我的位置上面，我看了她的票之後發現，她的車票並不是對號座的車票，於是內心備受掙扎的我，還是傳簡訊請台鐵來處理」。「過沒多久列車長到場協調，雖然阿嬤順利被叫起來讓位，但那位阿嬤行李箱放很進來就算了，還整個人坐在我的扶手上面，我必須整個人彎腰才不會碰到她」這也讓目的地是台北的原PO崩潰表示「過程中有提醒阿嬤不要坐在扶手上，但她還是死賴著不放，真的很破壞難得回家的心情」。貼文一出，網友紛紛回應「搭台鐵不如去搭客運....一定有位置」、「我一定買窗戶的，不得已才走道，走道一堆沒素質的」、「返鄉沒有預算搭高鐵就搭客運真的...時間差不多且比較舒適」、「我是覺得要搭火車就搭客運了啦，舒適又能爽睡，火車沒素質的太多」、「沒有高鐵預算，就搭客運+1，贏過好幾條街」、「客運CP值超高，就算塞車也能爽一整路狂睡」。（編輯：張嘉哲）