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早午餐店怎麼突然開一堆？內行揭「暗黑真相」：別這麼傻

編輯中心/綜合報導

2021-01-03 13:38:20

早午餐
▲早午餐風氣逐漸興起，路上隨處都可以看到幾間店面。（示意圖／取自 Pixabay ）
因為現代人生活習慣改變，經常一個休假日就是直接睡到中午，也讓「早午餐」的風氣逐漸盛行，近幾年，不難在同一條街道上就看到有2、3間早午餐店。對此，就有網友討論「怎麼早午餐店最近越開越多？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「不是我老頭子在碎念，一整條街半年陸續新開了三四家，加上本來的早餐店這應該有五家以上，有沒有這麼好賣？看每一家裡面準備的年輕人都自信滿滿，有沒有年輕人開店拼命開早午餐的八卦？」
▲網友討論為何這麼多人開早午餐店。（圖／PTT）
▲網友討論為何這麼多人開早午餐店。（圖／PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「現在都走網美風啊，拍照美就好，管你食物好不好吃」、「飲料店更多...一條街有十間都不用太意外」、「還有咖啡廳啊，不知道開什麼意思的」、「早餐店選對地方肯做就會賺，比咖啡店還安全」、「你去吳興街看，真的有夠可怕，一間接著一間開」。
另外，也有不少人對此現象嗤之以鼻「利潤真的很高，開對地方基本上穩賺」、「一個火腿跟蛋幫你分開放就賣你一倍價錢」、「漢堡一個賣你80，把生菜、漢堡肉、麵包分開放賣你230，會買單的人真的別這麼傻」、「漢堡一個賣50，拆開可以賣150的店幹嘛不開」、「早餐店鐵板麵賣你50，隨便加個佐什麼生菜的就變250囉！」。（編輯：張嘉哲）
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