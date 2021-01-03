室友房門沒關！她近看驚見「這台」抖爆：我被監視多久了

不少大學生除了住學校宿舍，有些人也會選擇跟朋友一起合租，對此，就有一名女網友在《Dcard》發文，表示自去年八月搬到學校附近一間家庭式的租屋，找到幾個本來就認識的人一起住，「原以為能開心搬進去住，怎知才是惡夢的開始」。原PO表示，一開始她就和其他人說過「我煮飯我男友會來跟我吃」，對方也都答應了；至於當初租約上也並無說不能帶朋友來，男友來找她時也幾乎都待在房內，「他們卻慢慢開始抱怨，但他們也常常帶朋友來，有時男生有時女生，還有過夜的，我從沒講過一句，但他們卻一直故意找我碴」。
其他室友們曾問過原PO，能不能跟他們另外一個朋友換房子，而他們的朋友住的是一間套房，但她認為這間屋子是他辛苦找到的，沒必要讓給別人，讓自己搬去外面的小套房住，況且她都會煮飯，住套房就沒辦法，所以拒絕了。「可自此以後，他們就開始用盡各種方法找我碴」。她也表示，其他室友會故意在房東也在的群組內抱怨，像是他們自己的廚餘垃圾放兩個禮拜長蟲了，卻叫她趕快倒她的垃圾，說是她的垃圾長蟲；又或是原PO安靜地在房內唸書準備考試，但卻被說故意發出很大的聲響、甩門嚇人。
但原PO對於裝監視器一事感到很荒謬，因為這樣她的出入都會被看到，相當沒隱私，況且她也不曾不在家時，讓男友自己待在那，所以她不同意裝設，「最後我們協定，如果他們懷疑我不在家，直接來問我，確認我在不在就好」。豈料就在近日，她回家時沒人在，卻發現室友房門沒關，走近一看門口好像怪怪的，竟發現了「監視器」藏在袋子裡，「我當下真的嚇到發抖，從沒遇過這麼可怕的事，從我房間出來到大門之間全被拍得清清楚楚，有時沒人在家我會只穿內褲小可愛走來走去，我不知道我被監視多久了...」。
原PO當下也傳訊息給室友詢問，因為當初協調好不裝，結果又偷裝，但對方則狡辯「覺得有人動他房間，要防小偷的」，這讓原PO非常無奈，她也上網查了該監視器，是可以「遠端隨時監控」的，「不知道我在客廳的活動跟我說話被錄了多久」，但對方堅持不拆掉，她也在文末直呼「我真的覺得很可怕，腦袋一片混亂，這到底是什麼變態心理，報案了，警察說會再跟我聯絡，我有什麼其他方法嗎.... 求助，（房東說要解約就全部搬走）」。
貼文一出，網友全傻眼，「報警吧！真的很可怕，誰知道他會拿影片幹嘛」、「反正就是你們不適合住一起，就搬走吧」、「搬走吧，不缺他們幾個室友，其實我覺得你跟你男友住一間也挺好」、「原本還想找不熟的人合租，看到這個...」、「認識的不夠深還是不要找來當室友」；但也有網友表示「室友妳找的，就像住宿一樣，妳要忍受不同人的生活習慣，我覺得不要有『我辛辛苦苦找來為什麼是我要走』的心態」。（編輯：郭佩蓉）