室友房門沒關！她近看驚見「這台」抖爆：我被監視多久了

不少大學生除了住學校宿舍，有些人也會選擇跟朋友一起合租，對此，就有一名女網友在《Dcard》發文，表示自去年八月搬到學校附近一間家庭式的租屋，找到幾個本來就認識的人一起住，「原以為能開心搬進去住，怎知才是惡夢的開始」。原PO表示，一開始她就和其他人說過「我煮飯我男友會來跟我吃」，對方也都答應了；至於當初租約上也並無說不能帶朋友來，男友來找她時也幾乎都待在房內，「他們卻慢慢開始抱怨，但他們也常常帶朋友來，有時男生有時女生，還有過夜的，我從沒講過一句，但他們卻一直故意找我碴」。

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其他室友們曾問過原PO，能不能跟他們另外一個朋友換房子，而他們的朋友住的是一間套房，但她認為這間屋子是他辛苦找到的，沒必要讓給別人，讓自己搬去外面的小套房住，況且她都會煮飯，住套房就沒辦法，所以拒絕了。「可自此以後，他們就開始用盡各種方法找我碴」。她也表示，其他室友會故意在房東也在的群組內抱怨，像是他們自己的廚餘垃圾放兩個禮拜長蟲了，卻叫她趕快倒她的垃圾，說是她的垃圾長蟲；又或是原PO安靜地在房內唸書準備考試，但卻被說故意發出很大的聲響、甩門嚇人。

▲女網友在《Dcard》發文抱怨。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO發現室友偷放監視器。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出和室友的對話。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友全傻眼，「報警吧！真的很可怕，誰知道他會拿影片幹嘛」、「反正就是你們不適合住一起，就搬走吧」、「搬走吧，不缺他們幾個室友，其實我覺得你跟你男友住一間也挺好」、「原本還想找不熟的人合租，看到這個...」、「認識的不夠深還是不要找來當室友」；但也有網友表示「室友妳找的，就像住宿一樣，妳要忍受不同人的生活習慣，我覺得不要有『我辛辛苦苦找來為什麼是我要走』的心態」。（編輯：郭佩蓉）