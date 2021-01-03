外送發票飛走了！她細看「重開發票」氣炸 全場怒喊檢舉
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 16:53:34
近年來美食外送相當受歡迎，不少懶人只要在家中點餐，美味的熱食就會送到家門口。近日，就有網友抱怨，外送員抵達時竟說「發票飛走了」，只好重開一張發票，但原PO卻意外發現，外送員其實是偷發票自己對獎，讓她相當氣憤，貼文也引起撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，自己叫了外送，結果外送員抵達時卻吊兒郎當的說「發票飛掉了只剩明細」，讓她感到相當傻眼，外送員接著問「你有需要發票嗎？有需要的話我回去請公司再開一張拿回來給你」，他聽完也同意，並請外送員放入信箱就好。沒想到的是，原PO去拿發票時才發現，發票號碼跟明細根本是一樣的號碼，開發票時間也是17點56分，事後，原PO因為發票號碼一樣，所以有調監視器，這才知道外送員等她上樓後，就去信箱放發票了，讓她忍不住罵「外送員素質也太差勁，不知道還污了多少張發票自己對獎？」
許多網友也紛紛回應，「還有這招，有點太誇張了」、「檢舉他吧，公司看不下去有業務侵占可以懲處唷」、「這招到底怎麼想的，發票也要拿」、「檢舉他們了！這已經有很嚴重的缺失了」、「不一定是他自己污下發票，也許拿回店裡取消這筆單，這樣就可能A錢或逃漏稅了」、「沒想到會這樣偷拿發票」。根據《刑法》第335條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。（編輯：許智超）