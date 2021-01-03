保養品用光卻不丟！她「勤儉行為」被酸小氣 眾全喊正常
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 17:26:58
大部分女生都有保養肌膚的習慣，但如果是用完的保養品，妳會立刻丟掉嗎？對此，就有女網友抱怨，她用完保養品沒有立刻丟掉，還因為「勤儉的舉動」被人嘲諷小氣，讓她聽了相當難過，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《爆怨公社》貼出一張照片，只見她手上抓著包裝被橫切開的保養品罐，裡頭其實還有不少內容物還沒用完，並表示「我只是不想浪費，只要擠的我都會這樣剪開用完，這樣叫小氣？叫當森（台語）？」許多網友也紛紛支持原PO，「說這小氣的也可以說他浪費成性囉」、「這是節儉阿，我也會這樣，可以多用至少一週耶」、「很多人都會剪開來阿，惜福愛物錯了嗎？」、「很多高價的保養品，1ml就可以買一個便當了」、「我的防曬乳剪開挖到10克的盒子內，居然還裝滿2盒」、「這不是小氣！是不浪費東西！這是好的」。不過，也有人認為，「我不會，會考慮到剪刀乾不乾淨，接觸空氣也會滋生細菌」、「剪開再用也省不了多少錢，只是一個感覺而已」、「總覺得剪開來接觸空氣很容易變質招細菌」、「這樣要求自己很好，但如果這樣要求別人，就真的是當森」、「這樣叫小氣，而且很小氣的那種」。（編輯：許智超）