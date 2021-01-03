愛車賣掉2年後重逢！人妻感動淚炸 眾抓細節：先檢舉了
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 17:17:31
在路上與賣掉已久的愛車重逢，你會有什麼感觸呢？先前有一名女網友指出，自己2年前將第一台愛車賣出，沒想到近期卻在路上重逢，讓她當下感動不已，隨後便PO出影片證明。然而，不少網友眼尖抓出一細節，紛紛笑虧「順便檢舉了！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上貼出一段影片，驚訝直呼「在路上遇到自己賣掉的愛車機率有多大」，她透露自己2年前就將第一台愛車賣掉，如今卻在路上重逢，「改的鋁圈、卡鉗、車牌都還在，看到他車子照顧的很好就很感動啊」。貼文一曝光，隨即引來許多網友留言，「機率低～我也有遇過一次」、「一定滿滿的回憶」、「下一任車主有愛惜真的是很感動」、「之前也在路邊看過5年前賣掉的..新車主顧的很好，看到很感動」、「之前也是偶然在加油站遇到學生時代的第一台汽車，很妙」、「我在高速公路上遇過我賣出去的後保桿， 上面的傷痕跟貼紙都還在」。但亦有網友發現原PO錄製影片時，新車主卻公然違停紅線，還迅速倒車，直接迴轉離開，讓不少人笑虧「他差點以為你拍他違規」、「可以熱心檢舉曾經的愛車呀」、「順便檢舉」、「他差點以為你拍他違規」、「先是紅線違停，然後那樣倒車後迴轉也不OK」、「這個違停，也是感人啊」。（編輯：陳雅雲）