蘇偉碩：進口豬其實沒政府「聲稱的腥味」 會取代本土豬
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-03 18:07:32｜2021-01-03 18:13:08
反對含瘦肉精豬肉進口的前榮總醫師蘇偉碩今天(3)表示，其實台灣商場早已布滿進口豬肉的蹤影，但它們根本沒有政府所聲稱的「腥味」；未來萊豬進口，一公斤的價格若比本土豬肉便宜50元，進口豬肉將陸續取代本土豬的銷量。
蘇偉碩指出，從開放萊豬進口的行政命令生效兩天來，民眾紛紛發現，原來自己日常的飲食，早就充滿各種進口豬肉的身影，但許多人從來沒吃出什麼政府官員口中「特殊的腥味」， 也發現原來進口豬肉和台灣本土豬肉的價差，可以高到一公斤50元，這才是商家不得不使用進口豬肉取代本土豬肉的原因，而不是什麼「本土豬肉產量不足」，所以必須進口補充。蘇偉碩說，日本的前車之鑑告訴大家，進口豬肉會逐漸取代本土豬肉的市場。未來只要進口豬肉和本土豬肉的價差足夠，這個趨勢就會不斷擴大。
蘇偉碩認為，台灣本土豬肉目前還能維持市場，並不是什麼「口味」和消費習慣，而是本土豬肉還夠便宜，一旦台灣養豬產業的各種成本逐漸增加，譬如勞動者的薪資提升，進口豬肉取代台灣豬肉的比例，就會走向日本和韓國的腳步。但他堅信，政府應該把關與禁止萊豬進口，而不是放寬讓外國的萊豬銷入台灣。
行政院長蘇貞昌之前在立法院答詢時，曾對國民黨立委費鴻泰表示，「光我們官員，對於美豬『有腥味』，美國一直向我們抱怨、一直抗議，還弄到WTO（世界貿易組織）去的都有，美國很注意我們有沒有對他們歧視」。