他剛來2個月「主管就離職」！下秒跟著被Fire　原因扯翻

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他指出，公司當時有給出另一個選擇，就是改至距離總公司15公里遠的物流工作，但原PO沒有意願，因此只好選擇離職。面對突如其來的情況，讓他心累大嘆「蠻無言的是，我進公司前主管身體已經出狀況了，也有意離職，但還是通知我入職，結果做了兩個月就被通知資遣了」。
原PO還爆料，離職後有其他部門主管詢問他為何離開，對方指出詢問任何人都沒得到答案，只好自己跑來詢問他了解情況。不僅如此，對方也透露自己部門其實還有缺人，卻沒有任何人詢問能否將原PO調派至該部門任職。最後，他也無奈抱怨「比較可惜的是房子要扣押金，還有同事人都不錯，可惜了，已經釋懷了只是想抱怨一下」。
貼文一曝光，隨即引來許多網友傻眼直呼，「最近超多這種...前陣子也應徵到一份工作，做了一個多月之後跟我說公司業績不夠好，所以要縮減人力，那當初是在徵人徵心酸的？」「真的衰」、「你們這叫抓交替，我面試人的時侯就有跟面試者說，我可能不會待很久。要請他評估」、「有點扯欸」。（編輯：陳雅雲）
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