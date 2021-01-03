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他剛來2個月「主管就離職」！下秒跟著被Fire　原因扯翻

編輯中心/綜合報導

2021-01-03 20:08:06

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友指出，自己到新公司工作將要2個月時，主管卻準備要離職，結果連自己也被資遣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
新冠肺炎肆虐全球，疫情嚴重衝擊國內經濟，也導致不少新鮮人在求職路上不順遂，在這種情況下，若能錄取心儀的工作，相信會讓人感到歡欣雀躍。不過，就有一名網友指出，自己到新公司工作將要2個月時，主管準備要離職，沒想到卻連自己也被資遣，原因曝光後，立馬在網路上掀起一陣熱議。
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己去年11月到了新公司上班，他透露職場同事十分好相處，且自己還蠻適應工作環境！但他卻在工作即將滿2個月時被通知「需要離職」，原因則是因「主管要離職養病」，而自己的職位是當初主管所提出的，「所以他離職後就沒人帶我了，而其他部門也沒有缺人」。
他指出，公司當時有給出另一個選擇，就是改至距離總公司15公里遠的物流工作，但原PO沒有意願，因此只好選擇離職。面對突如其來的情況，讓他心累大嘆「蠻無言的是，我進公司前主管身體已經出狀況了，也有意離職，但還是通知我入職，結果做了兩個月就被通知資遣了」。

原PO還爆料，離職後有其他部門主管詢問他為何離開，對方指出詢問任何人都沒得到答案，只好自己跑來詢問他了解情況。不僅如此，對方也透露自己部門其實還有缺人，卻沒有任何人詢問能否將原PO調派至該部門任職。最後，他也無奈抱怨「比較可惜的是房子要扣押金，還有同事人都不錯，可惜了，已經釋懷了只是想抱怨一下」。

▲原PO抱怨，主管準備離職後，自己被以「沒人帶他」的理由資遣。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO抱怨，主管準備離職後，自己被以「沒人帶他」的理由資遣。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，隨即引來許多網友傻眼直呼，「最近超多這種...前陣子也應徵到一份工作，做了一個多月之後跟我說公司業績不夠好，所以要縮減人力，那當初是在徵人徵心酸的？」「真的衰」、「你們這叫抓交替，我面試人的時侯就有跟面試者說，我可能不會待很久。要請他評估」、「有點扯欸」。（編輯：陳雅雲）
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