外媒擔憂台灣撐不住！醫師曝「神比喻」：再守5年沒問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，「高高的圍牆讓台灣免遭感染，但如果全球其他國家接種疫苗後放鬆邊境管制，那台灣就有可能在政治及經濟上被孤立，不利於打持久戰」，新加坡國立大學傳染病學教授費雪（Dale Fisher）也強調，「台灣真正的考驗是，接下來疫苗如沒有持久免疫效果，民眾能再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」
對此，醫師陳志金認為，一年過去了，台灣是少數能夠讓人民正常生活、上學、工作的國家，他也比喻「那些叫台灣不必嚴守」的人，意思是「你因為都不和朋友去玩樂，才能考99分，沒有健康的身心，你怎麼能夠一直維持好成績？你現在才國一，你能夠再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」
陳志金直言「再五年？沒問題！我們都是過來人，台灣不只是角落生物，還是令人討厭的模範生」，這一年來台灣的生活對比世界上其他各國的生活，大家應該很有感，不過即使如此大家仍不可以驕傲，要持續守護台灣。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。