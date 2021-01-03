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外媒擔憂台灣撐不住！醫師曝「神比喻」：再守5年沒問題

編輯中心/綜合報導

2021-01-03 23:10:30

▲（示意圖／NOWnews資料照片。）
▲台灣從疫情以來，防疫受到國際肯定。（示意圖／NOWnews資料照片）
台灣從新冠肺炎爆發以來，防疫受到國際肯定，而且國人都可以過著正常的生活，然而外媒卻擔憂台灣這樣的「鎖國防疫」會撐不住。對此，醫師陳志金比喻「台灣不只是角落生物，還是令人討厭的模範生」貼文一出也引起網友熱議。
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根據《紐約時報》報導，「這幾個月來，島上的生活正常到令人毛骨悚然，婚禮、職棒比賽、演唱會、夜市都正常舉行」，指出雖然台灣人口比佛羅里達州還多，但死亡人數卻是兩隻手數的出來，但台灣優異的防疫成績還能持續多長時間呢？
報導指出，「高高的圍牆讓台灣免遭感染，但如果全球其他國家接種疫苗後放鬆邊境管制，那台灣就有可能在政治及經濟上被孤立，不利於打持久戰」，新加坡國立大學傳染病學教授費雪（Dale Fisher）也強調，「台灣真正的考驗是，接下來疫苗如沒有持久免疫效果，民眾能再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」

▲外媒擔憂台灣這樣「鎖國防疫」會撐不住，但醫師陳志金卻不認同。（圖／NOWnews影像中心攝影）
▲外媒擔憂台灣這樣「鎖國防疫」會撐不住，但醫師陳志金卻不認同。（圖／NOWnews影像中心攝影）
對此，醫師陳志金認為，一年過去了，台灣是少數能夠讓人民正常生活、上學、工作的國家，他也比喻「那些叫台灣不必嚴守」的人，意思是「你因為都不和朋友去玩樂，才能考99分，沒有健康的身心，你怎麼能夠一直維持好成績？你現在才國一，你能夠再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」

陳志金直言「再五年？沒問題！我們都是過來人，台灣不只是角落生物，還是令人討厭的模範生」，這一年來台灣的生活對比世界上其他各國的生活，大家應該很有感，不過即使如此大家仍不可以驕傲，要持續守護台灣。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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